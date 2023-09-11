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Академія Мінфіна
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:35

Академія Мінфіна

Шановні форумчани!
Нагадуємо про Академію Мінфіна, яка має 5 онлайн-курсів, що допоможуть розібратися в інвестиційних інструментах та підвищити рівень вашої фінансової грамотності.
Пишіть до Служби турботи Академії, вказуйте промо-код «Finance» і отримуйте безкоштовно корисні матеріали по інвестуванню.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:23

Академія Мінфін разом з Олексієм Козирєвим підготувала інтенсивний курс “Антикризові інвестиції”, де ви за декілька днів навчитесь керувати своїми особистими фінансами, зможете створити свій фінансовий план і отримаєте актуальну інформацію про можливості для інвестування під час війни.

Що саме ви навчитесь з цього інтенсиву:
✅ Проаналізуєте найпоширеніші помилки, які допускає більшість під час криз;
✅ Визначите основні параметри, на які слід звертати уваги при оцінці інвестицій;
✅ Навчитесь правильно створювати та диверсифікувати резервний фонд.
✅ Проаналізуєте можливості інвестування в різні активи під час війни, враховуючи дійсні заборони;
✅ Виокремите ті інструменти, в які зараз вигідно інвестувати.

Тож, долучайтесь до інтенсивного курсу та розвивайтесь разом з 🚀
Академією Мінфін

Отримайте спеціальні умови та подарунки на навчання в Академії Мінфін звернувшись у відділ турботи з промо-кодом “Мінфін” тільки до 04.12!
Ірина_
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Повідомлень: 3716
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Повідомлення Додано: Сер 03 тра, 2023 16:52

Шановні форумчани, нагадуємо, про Академію Мінфін. Якщо хочете покращити знання про інвестиції та отримати безкоштовно пакет корисних інвестиційних матеріалів, постукайте до Служби турботи Академії
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3716
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Подякував: 935 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 07:41

Шановні форумчани, вашій увазі другий випуск з рубрики: «Сам собі інвестор» від Академії Мінфін🎓, з якого можна дізнатись, які є стратегії для інвестування в облігації 🎯

Послухати можна тут:
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 17:56

22 липня в Академії Мінфін День народження! 🥳

До цього особливого дня колеги запрошують вас отримати свій приз у "Колесі подарунків"! 🎁🎡

Академія Мінфін пропонує широкий спектр курсів, що допоможуть вам опанувати навички управління особистими фінансами, зрозуміти складність інвестиційних інструментів та забезпечити ваш фінансовий успіх. Незалежно від вашого рівня знань і досвіду, у нас ви завжди знайдете курс, який відповідає вашим потребам та допоможе вам зрости. 💼💰

Ви можете отримати знижки на курси Академії Мінфін, які допоможуть покращити ваші інвестиційні навички.
Також, серед подарунків є можливість отримати доступ до деяких з найпопулярніших курсів: “Інвестування в ОВДП”, “Фінансовий трамплін” чи “Антикризові інвестиції”.

Перейдіть за посиланням та почніть крутити колесо, щоб дізнатися, який подарунок чекає саме на вас!

Не пропустіть цю можливість отримати цінні призи та розвинути свої фінансові навички. Пропозиція діє тільки до 31 липня!

Виникли труднощі? Напишіть у відділ турботи Академії Мінфін: https://t.me/academy_minfin_bot

Почніть інвестувати в знання вже сьогодні!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:52

Нагадуємо, що сьогодні останній день акційної пропозиції від Академії Мінфін, встигніть отримати свій подарунок!

Не пропустіть цю можливість отримати цінні призи
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:44

Вашій увазі продовження рубрики "Сам собі інвестор" від Академії Мінфін та Мінфіну.

Що таке пасивні інвестиції
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Що таке стагфляція?
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Щоб не пропустити майбутні випуски та вчитись інвестувати, долучайтесь до Академії Мінфін : https://t.me/academy_minfin_bot
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 11:53

Шановні форумчани, рубрика: "Сам собі інвестор" від Академії Мінфін продовжується

Що таке ETF?

Детальніше слухайте у новому подкасті:
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Щоб не пропустити майбутні випуски та вчитись інвестувати, долучайтесь до Академії Мінфін: https://t.me/academy_minfin_bot
Ірина_
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