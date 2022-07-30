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Чоловіки зможуть виїжджати за кордон під заставу: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 сер, 2022 13:19
Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня в Україні запроваджується програма єВідрядження, яка дозволить військовозобов'язаним українцям виїжджати з України на 7 днів, попередньо внісши заставу у 200 тисяч гривень.
Дивися повний текст Чоловіки зможуть виїжджати за кордон під заставу: як працюватиме програма єВідрядження
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R2
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Додано: Пон 29 сер, 2022 13:19
Це порушення Конституції. Не можна дискримінувати людей за статтю чи майном. Якщо ти багатий чоловік - то можеш виїхати, якщо ти жінка - також можеш, якщо бідний чоловік - ніт.
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Sergius
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Додано: Пон 29 сер, 2022 13:31
Sergius написав:
Це порушення Конституції. Не можна дискримінувати людей за статтю чи майном. Якщо ти багатий чоловік - то можеш виїхати, якщо ти жінка - також можеш, якщо бідний чоловік - ніт.
Так по половому признаку тоже Конституция дискриминировать запрещает, вроде как
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_hunter
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Додано: Пон 29 сер, 2022 14:18
стоило бы побольше своему народу доверять
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hlaaluu
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Додано: Вів 30 сер, 2022 09:41
Ніхто не тримає такі кошти (200 тис) у гривні. Тобто окрім всього іншого, ці люди будуть вимушені втрачати величезні гроші на обміні "туди-сюди".
Не думаю, що хтось буде цим користатися, а компанії не будуть ризикувати неповерненням з подальшими санкціями.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 09:41
Те кто это всё пишут себе не доверяют.
Как они могут доверять людям?
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anton_gms
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Додано: Вів 30 сер, 2022 09:45
справку об инвалидности замутить как-то дешевле. хотя те кому нужно, давно сделали
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sequence
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