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Гаага домагатиметься від ЄС скасування санкцій проти рф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 16:30
Пропонуємо до обговорення:
Нідерландське місто Гаага заявило, що проситиме тимчасового звільнення від санкцій ЄС проти росії до 1 січня 2023 року. Це пов’язано з тим, що у Гаазі намагаються вчасно знайти заміну контракту з російським постачальником газу "Газпромом".
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Додано: Пон 29 сер, 2022 16:30
Починається... спочатку Гаага, потім ще якесь місто,як лизали рашистьську сраку так і продовжує Європа.Пора запросити мерів європейський міст в Україну,щоб трохи замислилися.
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