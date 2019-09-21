Не беруть.
Тому й виправдовуть.
Бо поважають закон.
Судья красава, написал что прокурор гнал беса в резолютивной части
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 кві, 2025 10:29
Не беруть.
Тому й виправдовуть.
Бо поважають закон.
Судья красава, написал что прокурор гнал беса в резолютивной части
Додано: Сер 02 кві, 2025 15:16
Там написано "оставить без рассмотрения" в связи с процессуальными нарушениями подачи. Это не "виправдовують". Это "иди, переделывай заново"
Додано: Сер 02 кві, 2025 16:32
Нормально всё. Прокуратура вообще вернула деньги заявителю. Суд часть денег вернул мне, часть перевёл на суд.депозит. Осталась формальность.
Додано: Сер 02 кві, 2025 20:22
это не касаеться Киева, ну я не думаю что такие новсти могут позитивно влиять на рынок недвижимости:
"Тепер держава зможе вилучати в українців землю та житло"
Що підлягає вилученню, як працюватиме цей механізм, які виникають ризики
Додано: Сер 02 кві, 2025 21:56
За крок до перевороту думок©
Додано: Чет 03 кві, 2025 10:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
раз тебе так интересно.
то да.
меня полностью оправдали в уголовном производстве и оставили часть денег на депозите суда по формальному процессуальному нарушению, которое уже исправлено адвокатами и все деньги - на моём счету.
в странах снг такого не бывает, чтобы мэр города вместе с прокуратурой изъяли деньги, а суд их вернул
Додано: Пон 07 кві, 2025 07:55
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
калькулятор вартості нерухоості @gisuvecon_bot
Додано: Сер 09 кві, 2025 14:47
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Де в ЄС найбільше зростали ціни на житло та оренду в 4 кварталі 2024 року
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