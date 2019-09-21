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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 12:33

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Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 08:49

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

https://t.me/zaborzp/97410
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 08 чер, 2025 11:36



Господа а что за ЖК на 4 минуте ? Дальше юзабельній ? Подлежит єксплуатации ?
Конечно все ето печально.
Хомякоид
 
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ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 09:21

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В Україні запустять цифрову платформу для розв’язання житлових проблем
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:47

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Нерухомість в столиці: на продаж виставлено на 25% менше нового житла, ніж на початку війни
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 08:30

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Нотаріальне посвідчення договору про придбання нерухомості з використанням житлового сертифіката — це фінальний крок для власника знищеної оселі на шляху реалізації права на компенсацію, яка надається в межах державної програми «єВідновлення».

Втім і на цьому завершальному етапі можуть траплятися несподівані труднощі, скажімо, випадки, коли продавець житла не отримує протягом встановленого строку (5 робочих днів з дня внесення відповідних даних про договір) кошти на свій банківський рахунок. Однією з причин такої ситуації може бути завищена ціна нерухомості, яка купується за житловий сертифікат, порівняно з оціночною.

Зауважимо, що оцінка нерухомого майна — невід’ємний атрибут юридичної операції купівлі житла за сертифікат. Така оцінка здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та проводиться до укладення договору про придбання житла. Вартість нерухомості, визначена у звіті про оцінку майна, зазначається в договорі про придбання житла з використанням житлового сертифіката.

Тож на практиці існують ризики невиконання зобов’язань за договорами про придбання житла з використанням сертифіката, зокрема із суттєвим завищенням вартості нерухомого майна в порівнянні з оціночною, оскільки банки можуть відмовити у проведенні таких фінансових операцій на підставі вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Ба більше, органами досудового розслідування вже фіксуються факти
Штучного завищення вартості об'єктів нерухомого майна, що придбаваються за компенсаційні кошти.
Укладання договорів купівлі-продажу між фізичними особами, пов’язаними родинними зв’язками, що може свідчити про фіктивний характер таких правочинів з метою неправомірного використання бюджетних коштів.

Такі дії здебільшого кваліфікуються як шахрайство. Як свідчить моніторинг, проведений експертами «Поверни своє», в Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься низка ухвал, прийнятих за результатами розгляду судами клопотань слідчих про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках відповідних кримінальних проваджень.
Ось кілька прикладів таких ухвал
https://reyestr.court.gov.ua/Review/126571319
https://reyestr.court.gov.ua/Review/119730154
https://reyestr.court.gov.ua/Review/123458528
GALeon
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