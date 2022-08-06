Додано: Пон 22 вер, 2025 16:24

Нерухомість за кордоном, або Україна як зачарована територія з талановитими людьмиВ неділю один український художник - навіть не підозрюючи про це - привів нас в палац одного французького майже маркіза.Його палац та історія життя 87-и річного маркіза поруч з картинами українського майстра змусили трохи замислитися саме над тим, як це так відбувається чи відбулося, що нащадки того, хто поклав початок династії родини ще в 1664 році живі здорові, мають спадщину, яку зберегли та примножили, і є кому успадкувати далі?Що у Франції не так або що в Україні з тим не так?Скажу відразу, що палац житловий, це не музей, і відвідати його за спеціальним приватним запрошенням українській діаспорі дозволили тільки вчора і тільки один раз.Ось палац:Це приватна власність. Не вкрадена у держави. Не побудована за вкрадені гроші.У цієї приватної власності є на сьогодні реальний живий власник та є нащадки.Скажу навіть, що замок не просто знайти, його адреса особливо ніде та ніяк не афішується, заїзд з траси зовсім непомітний.Люди не виставляють своє багатство на показ. Скромно. Це вам не Конча-Заспа або інші прикиївські маєтки, гроші на які впали з неба.І які більші за Версаль.Було дуже зворушливо: моє авто з українським номером серії ВС (Львів) заїхало в парк палацу, нас вже чекали: господар (йому 87 років), його дочка та спадкоємець - це племінник його іншої дочки, син сестри пані, яка нас зустрічала разом з батьком. Хлопець років 20.Відразу 3 (!) покоління!Моє авто - я й не хотів - було припарковано прямо на чудовому зеленому газоні. На березі приватного озера, де була така кількість качок та гусей, які бавилися у воді, що можна було подумати, що я в зоопарку.Француз 87 років говорив виключно французи кою, а ось його дочка - приємна худорлява пані років 55 - дуже гарною англійською. Була для нас перекладачем слів батька. А я - перекладачем на украінську….Саме цікаве - це не колекція картин французського художника українського походження, а генеалогічне дерево родини на фоні історичних подій на зламах розвитку Франції.Про цього українського художника я на свій сором ніколи раніше не чув: Віктор Мусі народився в СРСР, в місті Кременчук — УРСР. З 1974 по 1978 рік навчався в Кременчуцькій художній школі — акварель, скульптура. У 1982 році Віктор Мусі закінчив та отримав «Диплом з відзнакою» Харківського державного художнього училища (ХДХУ). Учасник багатьох виставок та дизайнер досить відомих об ʼєктів. Зараз мешкає в Парижі.Так ось: історію родини та історію всього людства накладено на генеалогічне дерево цікавої родини.Особливо цікаво співставити події у Франції з подіями в цій родині.Хоча династія бере початок ще з 1664 року, і відомі всі імена - чоловіків та їх жінок, найцікавішим є рік побудови палацу: людина отримала право побудувати палац та землю для цього після перемоги над «узурпатором»: палац було збудовано в 1816 році.Першого власника після перемоги над узурпатором було обрано в місцевий парламент. Депутатом.Палац спочатку був ще площею втричі більшим за сучасний вигляд: щойно закінчилися наполеонівські війни та палац починався як оборонна споруда з всілякими стінами та брамами. Роками - з інтервалом в 20 років - новим поколінням - перебудовувався, змінюючи стиль з прагматичної оборонної скульптури на багатоповерховий палац - менший площею, але більш високий у височінь.Найбільше живий нащадок пишається панами AYLIES Severin (1798-1875) та його сином AYLIES Charles (1845-1926). Зверніть увагу на дати життя.Перших з двох народився у рік початку «Великої французької революції».Другий очолював всю аграрну (!) спільноту півдня Франції.І вніс величезний внесок в розвиток цієї агропромисловості: це завдячуючи йому зараз весь південь Франції займається вирощуванням - не колгоспами - а фермерами - пшениці, кукурудзи, соняшника та в меншій кількості - сої. А це тягне за собою вирощування качок, в меншій степені курей, але в більшій степені великої рогатої худоби.А бачили б ви тих фермерів: молоді люди - я особисто знаю одного - йому 35 років, двоє дітей 6 та 9 років та купа (!) власної (!) сільськогосподарської техніки. Між іншим: поливні (!) поля під кукурудзу та соняшник!Все літо мотався по своїх полях як Шумахер!А ви б бачили ту поливочну систему! ХХІ сторіччя! З усім на сотнях га справляється сам!Так ось: історія родини накладається на не таку вже просту історію Франції.Коли була «Велика французька революція»?В 1798-1799 роках. Скільки років в буремні революційні часи прожив батько згаданого вище пана на імʼя Severin? А ось роки життя: 1767-1839.Що було тоді у Франціі?Велика французька революція (1789-1799);Перша французька республіка (1792-1804);Перша Французька імперія за Наполеона (1804—1814);Реставрація Бурбонів при Людовіку XVIII та Карлі X (1814-1830);Липнева монархія при Луї-Філіппі I (1830-1848);Друга республіка (1848-1852);Друга імперія за Наполеона III (1852—1871);Перші десятиліття існування Третьої республіки (1871-1914).І що: люди були пограбовані, знищені, майно конфісковане, а самі вони розстріляні на Соловках чи в жахливому таборі катування «Сандармох»?Зовсім ні: в кожній родині було по 3-5 дітей і кожна родина збільшувала добробут: розширяли парк, перебудовували палац, добудовували господарські споруди, розчищали ставки та озера.Саме цікаве в родині - на мій розсуд - відбулося за часів хазяїна будинка пана AYLES Charles. Бог дав йому трьох дочок (перша народилася, коли йому було 32), але не дав синів.Перша з дочок вийшла заміж за хлопця з гарний родини, одне прізвище чого варто: DANEY DE MARSILLAC по імені Jean. Як писав Котлярнвський про іншого пана - іменем «Еней»: «Еней був парубок моторний!» так ось цей Жан був на 4 роки старшим за свою наречену і зрозумів, що треба брати - образно - «бика за рога».Від нього народилося 5 дітей! Прожив майже 90 років.Кому перейшов палац? Йому та його синам…Відбулася зміна прізвища власників…Власниками палацу стала родина з прізвищем DANEY DE MARSILLAC:- спочатку син Raymond (батько його помер в 1942 році, мама пережила батька на довгих 35 (!) років і померла у віці важко повірити - 100 (!) років).- син Раймонда - Louis - 1938 року народження.Ось він власною персоною нас і зустрічав.Дядько здоровий так що можна позаздрити.87 років - а бігав парком, показуючи нам дивні дерева, платанові алеї, потім завів у свій палац, де показував, яким були приміщення раніше, як він займався реставрацією та підтримкою батьківського будинка, та……Та як він любить картини українського художника…Мені соромно: я не знав його творів раніше. Не знаю, чи можна робити публікацію, але ось ця картина мері сподобалася найбільше.Там дуже цікаві кольори.Залишати цю родину було трохи сумно.До речі, спадкоємець - племінник дочки власника так нагадував дʼАртаньяна, що хоч зараз запрошуй для зйомок нового серіалу.Так ось: залишати цю родину було трохи сумно.Ну що воно в тій Франції пороблено, що не крали, не привласнювали, не розстрілювали на вулицях міст своїх громадян та громадянок, а працювали покоління за поколіннями на добробут нації? Не крали гроші з «жомової ями», не приватизували Київський річковий порт, не влаштовували на «роботу» в конституційний суд країни жінку, щоби вона отримувала 380 000 гривень пенсії (на місяць). Не знайшли ми ні «плінтусів прихованого монтажу», ні «модних МОПів», ні автівок - як зараз на вулицях України - вартістю по 600 000€.Мені скидалося на очі, що на першому поверсі давно вікна просять підфарбувати/оновити лак/просочення, а шпалери де-не-де вже давно просять їх замінити… але газони та парк вилізано реально «язиком». А гуси та качки в озері не бояться «туристів»…Можливо, щось їдять інше?Щось їдять погане?