Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:12

  Бетон написав:
  Hotab написав:Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))

4х25 это фактически по тысяче выпадов на каждую ногу, суммарно 2000 выпадов.
Это не просто много, это 3.14ец.

Ноги і жопа як у коня.
Як би навчитись на руках ходити.. Бо на тілі сало наростає ледь тільки береш в руку 4-й бокал пива.. А як випив, то все! Треба наступного дня ридати в планці..
затопило сьогодні індустріальний міст, дивлюсь ввдосіки?

Хотаб контролирует пульс.

На 25-му доростає до 155-160, що далеко до обмеження.
Hotab
 
Повідомлень: 15904
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2467 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:18

  Investor_K написав:
  Бетон написав:На тренировке с детским весом 200 кг в приседаниях, без бинтов и пояса, порвал несколько мышечных волокон.



Я також травмував руку. Бив дубинкою крадія у магазині і також порвав волокна. А за тиждень 70-80 км проходити - це респект. Бо я весь час стою і вмію стоячи спати.


Якби ж вас на нічну зміну в общазі вимахувать - тараканів бить, ціни вам не було б
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5386
З нами з: 17.12.22
Подякував: 192 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:21

  Frant написав:
  Bolt написав:
  Frant написав:Колосальне навантаження на сустави і на серце.
Почитайте про велорикш Південної Азії, скільки живуть.

На дняв дивився вихід на Румунію через Карпати одного киянина, оскільки на вулицю не можливо вийти через ТЦК, місяць тренувався у власному під"їзді, з 20 кг рюкзаком ходив на останній поверх і вниз. Так накачав ноги, що всього за тиждень подолав маршрут в околицях Говерли. Правда ледве сів до потяга у Києві. Облава на вокзалі. (Купівлю білетів через Дію на західні потяги запровадили, не через спекулів, а щоб в ТЧ таких ухилянтів ловити) 😏

Болт, війна й до тебе до тягнеться. Не марнуй часу, записуйся в якісну боєздатну бригаду. Заміниш Долярчека.

В мене зручне стратегічне розташування будинка.
В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.
Bolt
 
Повідомлень: 3547
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:28

  Bolt написав:В мене зручне стратегічне розташування будинка.
В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.


Але чомусь ти ще тут ...

Дивно, чому ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11832
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 17:38

  pesikot написав:
  Bolt написав:В мене зручне стратегічне розташування будинка.
В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.


Але чомусь ти ще тут ...

Дивно, чому ? )

А мені тут комфортно. За бугром в мене будинка з басіком не буде. Ну і працювати доведеться, а не шаройопитись, як в Україні. 😎
Bolt
 
Повідомлень: 3547
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:41

  Bolt написав:
  pesikot написав:
  Bolt написав:В мене зручне стратегічне розташування будинка.
В один бік 5км виїжджаю на трасу Київ-Чоп валю на Закарпаття а там мадяри, румуни або словаки, а в другу стільки кільцьова Львова і до години часу Краківець або Щегині.


Але чомусь ти ще тут ...

Дивно, чому ? )

А мені тут комфортно. За бугром в мене будинка з басіком не буде. Ну і працювати доведеться, а не шаройопитись, як в Україні. 😎


То до чого всі ці розмови про якогось киянина, якій качав ноги в під"їзді
І ще не факт, що це правда

Тобі яка з цього пічалька ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11832
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 20:00

  pesikot написав:
  Bolt написав:
  pesikot написав:Але чомусь ти ще тут ...

Дивно, чому ? )

А мені тут комфортно. За бугром в мене будинка з басіком не буде. Ну і працювати доведеться, а не шаройопитись, як в Україні. 😎


То до чого всі ці розмови про якогось киянина, якій качав ноги в під"їзді
І ще не факт, що це правда

Тобі яка з цього пічалька ? )

З 6.15 про сходи з рюкзаком
https://youtu.be/oRqQRcSLlEc?si=MbJfZwh61Ej36ub_
Печалтка така, що раптом швидко і далеко тікати доведеться
Bolt
 
Повідомлень: 3547
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 12:02

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Вартість квартир на вторинці в липні: ціни зростають, попит нестабільний
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6253
З нами з: 25.01.06
Подякував: 78 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 11:10

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇


Як зросли ціни на оренду квартир у липні: регіони та столиця (інфографіка)
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6253
З нами з: 25.01.06
Подякував: 78 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 14:02

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Який вид житла безпечніший під час ударів і обстрілів — думка експертів
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6253
З нами з: 25.01.06
Подякував: 78 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
