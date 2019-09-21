|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 жов, 2025 17:07
Hotab написав:
Всі колись не тримали . І колись не були силовиками
Але ж декого СПЕЦІАЛЬНО тренували на "пожежника" і витрачали кошти на його тренування/вивчення/утримання - за для чого? Що би що?
Щоб як пожежа - "чік-чірік, я в хатці/на пенсії/не той ВОС"???
Hotab написав:
І так, пожежники на пенсії також не тушать пожежі. Могли тушити раніше
Але "пожежа" в Україні настала в 2014р, а в 2022 - вже настала і повномасштабна "пожежа"... - а пожежники, як грали доміно до пенсії, так грають доміно і на пенсії в свої 45!
А якийсь сільський комбайнер Вадим має за тих пожежників лізти у вогонь?
Як так?©
Успіх
Додано: Пон 06 жов, 2025 17:19
Успіх
тренували на "пожежника" і витрачали кошти на його тренування/вивчення/утримання - за для чого? Що би що?
Коли витрачали і тренували тушити - пожежники тушили. Коли пішли ловити рибу і гладити киць - то не тушать.
Але "пожежа" в Україні настала в 2014р, а в 2022 - вже настала і повномасштабна "пожежа
Пожежники , коли горіли пожежі в тих роках, і включились в пожежу. А хто ж там тушили, як не вони? Може чистильщики каналізацій?
Пожежники на пенсії - це пожежники на пенсії. Можуть включитись з комбайнером ще трохи разом порушити, можуть не включитись. Що у тебе не сходиться? У тебе киця чому кинула школу , чому не до смерті працює?
А якийсь сільський комбайнер Вадим має за тих пожежників лізти у вогонь?
Чому «за них», а не за себе? Пожежа така ж його, як і пожежників на пенсії
Hotab
Додано: Пон 06 жов, 2025 17:40
Hotab написав:
Коли витрачали і тренували тушити - пожежники тушили.
Тоді не було такої повномасштабної пожежі!
То нікуя і не тушили, а лише розважались - грали в карти/доміно)) В той час, коли на вас виділялись кошти платників податків!
Hotab написав:
Чому «за них», а не за себе? Пожежа така ж його, як і пожежників на пенсії
Тому що Вадим думав логічно, як і всі пересічні! Що він вирощує хліб для пожежників(тобто, робить свою роботу), а пожежники гасять пожежу(роблять СВОЮ роботу)
І як вийде Вадим на пенсію, а треба буде десь заскочити на комбайн/помолотити пшеницю на полі - то ясна річ, що він з радістю це зробить, бо він НА ТЕ ПІВ ЖИТТЯ ВЧИВСЯ І ПРАКТИКУВАВ!
Ну Вадиму і в голову не прийде скинути це все на пожежників, які навіть і не знають, з якого боку до комбайна підходити!
Успіх
Додано: Пон 06 жов, 2025 17:47
Успіх
Тоді не було такої повномасштабної пожежі!
Її взагалі могло не бути жодного разу, коли пожежний був пожежним. Отак міг ходити на свої зміни чергувати на пожежах, і жодної не потушити. І за це отримувати грошові. Це так і працює. І досі все так у пожежних. А потім відпрацював і пішов на пенсію, і знов не тушить. На рибалці сидить. . І що?
І швидка допомога так працює. Ні до кого за добу не виїхали і отримали гроші. І потім лікар пішов на пенсію і рибу ловить, кицю гладить.
Що він вирощує хліб для пожежників(тобто, робить свою роботу), а пожежники гасять пожежу(роблять СВОЮ роботу)
Ну все вірно, комбайнер поростив хліб, пішов на пенсію. Нікому в голову не приходить спитати у нього за хліб, коли комбайнер на пенсії на рибалці.
як вийде Вадим на пенсію, а треба буде десь заскочити на комбайн/помолотити пшеницю на полі - то ясна річ, що він з радістю це зробить, бо він НА ТЕ ПІВ ЖИТТЯ ВЧИВСЯ І ПРАКТИКУВАВ!
З чого ти взяв що комбайнер на пенсії піде з радістю щось молотити? Ну як треба будуть гроші, то піде. Але не заради «радості» 😅😅
Hotab
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:33
"ГадяСравченка" наша найробская - враг народа
Я б её как в 43м при освобождении Украины - повесил бы по приговору тройки на столбе и к чему разговоры
Всё равно вертолётов уже никогда не дадут
Как и МИГов
барабашов
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:50
барабашов
Я б её
Що заважає?
Hotab
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:59
Бегство дезертира в Найроби
барабашов
Додано: Пон 06 жов, 2025 19:01
барабашов написав:
Бегство дезертира в Найроби
То ми це виправимо.
Ти головне не передумай
Hotab
