Ой+ написав:Сьогодні день освітянина, з чим їх і вітаємо! Влада навіть заговорила регулярно про підняття зарплат з наступного року, а коли вже навіть освітянам піднімають зарплати, то неминуча серйозна інфляція, як правило поступово на % не менший за підняття. В результаті кількість хлібин, які можна купити на середню зарплату, залишається на диво сталою величиною. Ще раз вітаю тих хто вчить і тим більше навчив чогось корисного і доброго. І зовсім не вітаю тих, хто любить зокрема на цьому форумі, поучувати та давати оцінки.
удивительно, что в конечном итоге можно купить не больше хлеба, чем его произвели, независимо от того, какие будут цифры зарплаты или на ценнике на то она и средняя зарплата
Есть несколько очень странных экономических теорий, которые утверждают, что с ростом спроса на хлеб обязательно вырастет и производство, причем в масштабах больших, чем это нужно для покрытия дополнительного спроса.
Hotab написав:Shaman Треба і піднімати, і підвищувати вимоги до абітурієнтів педВНЗ. Зараз в пед йдуть сільські трієшники, щоб отримати хоч якийсь верхній диплом. Когось змушують потім відпрацювати в освіті 5 обовʼязкових років. Ясна справа що мотивації там жодної нема
якщо коротко, то питання, за рахунок чого підвищення. якщо за рахунок збільшення надходжень бюджету, чи перерозподілу витрат - це одне. якщо за рахунок збільшення держборгу - то це це зовсім інше, це популізм й власне підґрунтя для інфляції.
й спочатку підвищення престижу професії. а там й вимоги автоматично збільшаться за умови збільшення конкурсу.
Я на цій же гілці дискутував з одним фопом з Рівного, який був категорично проти підняття зарплат вчителям. Скажу навіть більше - у нас прийнятий закон, що базова зарплата вчителя має починатися з 3-ох мінімалок, ну але це не виконується зовсім і молодий вчитель не дотягує до 1-єї мінімалки. От перерозподіл витрат якраз те. Колись доцент мав зарплату не меншу за вже не рядового прокурора чи суддю. Зараз 1:10. Цю дикість варто було виправляти. А престижність напряму пов'язана з оплатою праці. Лісовий попрікав, що школа не закохує в інженерні спеціальності та в точні науки. Рецепт "закоханості" все той же. Ну а зараз якщо буде підняття широким верствам, навіть якщо за рахунок грантів та позичок, неминуче майже так само швидко піднімуться ціни на продукти першої необхідності і будемо доганяти по ПКС Швейцарію з Норвегією.
Престиж професії - це на 90% зарплата цього робітника. Від підлітка,, який витирає ноги об «ніщеброда-вчителя», бо папа отримує в 10 раз більше і в сімʼї дозволяє собі зверхні висловлювання про вчителя (а діти як відомо все чують), і до їх батьків, які на батьківських зборах дивляться зверхньо на училку, яка просить у батьків скинутись на штори. Ну і тут же самооцінка і самоідентифікація цього вчителя, який або ледве зводить кінці з кінцями, або вона залежна від свого чоловіка і його зарплати.
Тому я дипли конвінсд, що все починається з достойної оплати, потім конкурс на цю роботу (брати кращих) і тоді буде і результат у вигляді самовіддачі вчителів і гарних знань учнів
Минулого тижня ми обговорювали непросту долю українського інвестора, який через неможливість вивести гроші з країни змушений тримати їх під матрацом або інвестувати в ризикові та неліквідні активи на зразок ОВДП, нерухомості чи землі. У тих завбачливих людей, які встигли переказати кошти на іноземні рахунки, поки це було офіційно дозволено, таких проблем немає — перед ними відкритий увесь світ фінансових інструментів, але турбот від цього не менше, адже свобода вибору та розмаїття доступних варіантів теж додають неабияких складнощів у наше бентежне життя
теж не розумію скептицизму автора по відношенню до землю. як на мене, один з найменш ризикованих активів в наш буремний час. там, далеко не всі й на форумі з цим згідні, але потроху процес йде
а схоже процес по землі вже пішов. якщо рік-півтора я чув про вартість землі на Західній Україні 2-2,5 куо, то зараз вже хочуть 3-4 куо.
Погоджуюсь з уточненням Потрібна незалежна комісія по тестуванню претендентів на відповідність знань... Але поки вона буде складатись з директора школи і представників відділу освіти( або ще гірше вчителів школи) - то якість роботи цієї комісії - нуль. а школа вже давно перетворилась на династичне місце де можна перекантуватись попиваючи каву замість напрягів з учнями
При перевищені попиту над пропозицією - ціна буде зростати. І зростати буде до того часу поки не врівноважиться попит.. От тільки проблема Хліб товар який швидко псується і зростання пропозиції приведе до того що відповідальність за зберігання люди перенесуть на магазин ( якщо періодично товар пропадає ти затарюєшся платячи повну вартість , але у випадку коли твій запас зачерствів, а ти маєш можливість докупити - ти так і робиш викидаючи черствий...
Якщо ж товар постійно на прилавку без перебоїв, тоді періодично залишається нерозпроданий хліб (затрати на виробництво якого лягають на роздріб і виробника (виробник викуповує по ціні яка на 20% нижча від ціни поставки)
У вересні 2025 року інтервенції НБУ для стабілізації ринку знизились до 5 місячного мінімуму 2,29 млрд дол. Зниження відбулось за рахунок посилення пропозиції валюти (+17% до серпня) при більш повільному зростанню попиту (+7%), в результаті чого на міжбанку дефіцит валютних операцій досяг 10 місячного мінімуму 1,3 млрд дол. А от дефіцит готівкових операцій населення (382млн дол) та "додаткові" інтервенції НБУ (647 млн дол) залишаються на середньомісячних рівнях останніх шести місяців.
Ой+ написав:Я на цій же гілці дискутував з одним фопом з Рівного, який був категорично проти підняття зарплат вчителям.
Рекомендую не переходити на особистості особливо коли ЗОВСІМ нічого не знаєте про людину це по перше. Крім ФОПів є ще ТОВи і ПрАТ. По-друге Ви вириваєте слова з контексту незрозуміло для чого - скоріше за все щоб просто заздрісно випендритись, бо той пост посів друге місце і показати себе зверхньо над кимось - не надто розумне рішення як на мене. До речі, якщо чоловікам педагогам 25-60, завтра сказати, що їм зарплату не те що не підвищать а взагалі платити не будуть, то ніхто з них не звільниться і здогадайтесь з 3-х разів чому