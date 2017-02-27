RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11970119711197211973
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:07

  smdtranz написав:
  Ой+ написав:Сьогодні день освітянина, з чим їх і вітаємо!
Влада навіть заговорила регулярно про підняття зарплат з наступного року, а коли вже навіть освітянам піднімають зарплати, то неминуча серйозна інфляція, як правило поступово на % не менший за підняття. В результаті кількість хлібин, які можна купити на середню зарплату, залишається на диво сталою величиною.
Ще раз вітаю тих хто вчить і тим більше навчив чогось корисного і доброго. І зовсім не вітаю тих, хто любить зокрема на цьому форумі, поучувати та давати оцінки.


удивительно, что в конечном итоге можно купить не больше хлеба, чем его произвели, независимо от того, какие будут цифры зарплаты или на ценнике :P
на то она и средняя зарплата

Есть несколько очень странных экономических теорий, которые утверждают, что с ростом спроса на хлеб обязательно вырастет и производство, причем в масштабах больших, чем это нужно для покрытия дополнительного спроса.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8946
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21656 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:33

  Shaman написав:
  Hotab написав:Shaman
Треба і піднімати, і підвищувати вимоги до абітурієнтів педВНЗ. Зараз в пед йдуть сільські трієшники, щоб отримати хоч якийсь верхній диплом. Когось змушують потім відпрацювати в освіті 5 обовʼязкових років. Ясна справа що мотивації там жодної нема

якщо коротко, то питання, за рахунок чого підвищення. якщо за рахунок збільшення надходжень бюджету, чи перерозподілу витрат - це одне. якщо за рахунок збільшення держборгу - то це це зовсім інше, це популізм й власне підґрунтя для інфляції.

й спочатку підвищення престижу професії. а там й вимоги автоматично збільшаться за умови збільшення конкурсу.

Я на цій же гілці дискутував з одним фопом з Рівного, який був категорично проти підняття зарплат вчителям. Скажу навіть більше - у нас прийнятий закон, що базова зарплата вчителя має починатися з 3-ох мінімалок, ну але це не виконується зовсім і молодий вчитель не дотягує до 1-єї мінімалки. От перерозподіл витрат якраз те. Колись доцент мав зарплату не меншу за вже не рядового прокурора чи суддю. Зараз 1:10. Цю дикість варто було виправляти. А престижність напряму пов'язана з оплатою праці. Лісовий попрікав, що школа не закохує в інженерні спеціальності та в точні науки. Рецепт "закоханості" все той же. Ну а зараз якщо буде підняття широким верствам, навіть якщо за рахунок грантів та позичок, неминуче майже так само швидко піднімуться ціни на продукти першої необхідності і будемо доганяти по ПКС Швейцарію з Норвегією.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7122
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:40

Shaman
й спочатку підвищення престижу професії.


Престиж професії - це на 90% зарплата цього робітника.
Від підлітка,, який витирає ноги об «ніщеброда-вчителя», бо папа отримує в 10 раз більше і в сімʼї дозволяє собі зверхні висловлювання про вчителя (а діти як відомо все чують), і до їх батьків, які на батьківських зборах дивляться зверхньо на училку, яка просить у батьків скинутись на штори.
Ну і тут же самооцінка і самоідентифікація цього вчителя, який або ледве зводить кінці з кінцями, або вона залежна від свого чоловіка і його зарплати.

Тому я дипли конвінсд, що все починається з достойної оплати, потім конкурс на цю роботу (брати кращих) і тоді буде і результат у вигляді самовіддачі вчителів і гарних знань учнів
Hotab
 
Повідомлень: 16602
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2501 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 22:23

  Shaman написав:Чи не час згадати про захист?
для доступу до статті треба ввести email
Минулого тижня ми обговорювали непросту долю українського інвестора, який через неможливість вивести гроші з країни змушений тримати їх під матрацом або інвестувати в ризикові та неліквідні активи на зразок ОВДП, нерухомості чи землі. У тих завбачливих людей, які встигли переказати кошти на іноземні рахунки, поки це було офіційно дозволено, таких проблем немає — перед ними відкритий увесь світ фінансових інструментів, але турбот від цього не менше, адже свобода вибору та розмаїття доступних варіантів теж додають неабияких складнощів у наше бентежне життя

теж не розумію скептицизму автора по відношенню до землю. як на мене, один з найменш ризикованих активів в наш буремний час. там, далеко не всі й на форумі з цим згідні, але потроху процес йде 8)

а схоже процес по землі вже пішов. якщо рік-півтора я чув про вартість землі на Західній Україні 2-2,5 куо, то зараз вже хочуть 3-4 куо.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9980
З нами з: 29.09.19
Подякував: 782 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 22:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Тому я дипли конвінсд, що все починається з достойної оплати, потім конкурс на цю роботу (брати кращих) і тоді буде і результат у вигляді самовіддачі вчителів і гарних знань учнів
Погоджуюсь з уточненням
Потрібна незалежна комісія по тестуванню претендентів на відповідність знань...
Але поки вона буде складатись з директора школи і представників відділу освіти( або ще гірше вчителів школи) - то якість роботи цієї комісії - нуль.
а школа вже давно перетворилась на династичне місце де можна перекантуватись попиваючи каву замість напрягів з учнями
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27160
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 22:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Есть несколько очень странных экономических теорий, которые утверждают, что с ростом спроса на хлеб обязательно вырастет и производство, причем в масштабах больших, чем это нужно для покрытия дополнительного спроса.
При перевищені попиту над пропозицією - ціна буде зростати.
І зростати буде до того часу поки не врівноважиться попит..
От тільки проблема
Хліб товар який швидко псується і зростання пропозиції приведе до того що відповідальність за зберігання люди перенесуть на магазин ( якщо періодично товар пропадає ти затарюєшся платячи повну вартість , але у випадку коли твій запас зачерствів, а ти маєш можливість докупити - ти так і робиш викидаючи черствий...

Якщо ж товар постійно на прилавку без перебоїв, тоді періодично залишається нерозпроданий хліб (затрати на виробництво якого лягають на роздріб і виробника (виробник викуповує по ціні яка на 20% нижча від ціни поставки)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27160
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:53

Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик

У вересні 2025 року інтервенції НБУ для стабілізації ринку знизились до 5 місячного мінімуму 2,29 млрд дол.
Зниження відбулось за рахунок посилення пропозиції валюти (+17% до серпня) при більш повільному зростанню попиту (+7%), в результаті чого на міжбанку дефіцит валютних операцій досяг 10 місячного мінімуму 1,3 млрд дол.
А от дефіцит готівкових операцій населення (382млн дол) та "додаткові" інтервенції НБУ (647 млн дол) залишаються на середньомісячних рівнях останніх шести місяців.

Зображення
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5159
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1158 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 16:14



Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5159
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1158 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 21:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Я на цій же гілці дискутував з одним фопом з Рівного, який був категорично проти підняття зарплат вчителям.

Рекомендую не переходити на особистості особливо коли ЗОВСІМ нічого не знаєте про людину це по перше. Крім ФОПів є ще ТОВи і ПрАТ. По-друге Ви вириваєте слова з контексту незрозуміло для чого - скоріше за все щоб просто заздрісно випендритись, бо той пост посів друге місце і показати себе зверхньо над кимось - не надто розумне рішення як на мене. :roll: До речі, якщо чоловікам педагогам 25-60, завтра сказати, що їм зарплату не те що не підвищать а взагалі платити не будуть, то ніхто з них не звільниться і здогадайтесь з 3-х разів чому :wink:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6087
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7027 раз.
Подякували: 3172 раз.
 
Профіль
 
3
2
  #<1 ... 11970119711197211973
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3634, 3635, 3636
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36355 38013511
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 жов, 2025 15:45
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 213, 214, 215
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2142 13552942
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 сер, 2025 11:59
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23506757
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15005)
06.10.2025 21:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.