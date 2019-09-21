RSS
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 21:25

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Таксистів повно, це всі бачать без мене.

Всі - це хто? Компанії таксі, що констатують нестачу водіїв?

Люди, що бачать їх кількість під будинками, на дорогах і т.д. Зрозуміло, вони хочуть ще розширювати бізнес, Київстар купив уклон, всім заніс і т.д., а ухилянти бояться ходити пішки і беруть таксі, і на цьому можна заробити, і купу водіїв забронювати, і війна їх не хвилює.
Хто вам сказав, що водії заброньовані? Вони взагалі не є співробітниками компанії:)
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 07:28

А можна питання по темі гілки?

Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)

Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 07:30

Ти ж казав «прийду, буду платити податки, утримувати армію».
Хіба у такої людини має виникати таке питання?
Не хочеш платити, да? 😅
  Hotab написав:Успіх
Ти ж казав «прийду, буду платити податки, утримувати армію».
Хіба у такої людини має виникати таке питання?
Не хочеш платити, да? 😅

Нетойвосним кампусним нікчемам - ясно що не хочу платити!
Навіщо утримувати стільки років непридатних до захисту народу Батьківщини трутнів?

Нє, нам нетойвосні трутні - НЕ потрібні!
Нам не потрібен той непотріб! :lol:
