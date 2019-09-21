RSS
Чет 09 жов, 2025 17:42

  dimo_0n написав:Якщо це не бизнес нащо пересічному купа квартир?


В мене 2 сина - то що я не можу хоч одному хату купити/подарувати для "старта/трампліна" в його житті?
Чет 09 жов, 2025 18:03

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Успіх написав:В мене 2 сина - то що я не можу хоч одному хату купити/подарувати для "старта/трампліна" в його житті?

Можеш. Даруй. Но разговор же был не про это, а про то что: с каких это буев такой закон, я не обязан, кого впрягают тот и везет. Да? )))

А теперь как в лоб дали, то сразу - ой, не себе, дитЯм все )))

Вообще я ХЗ че ты так паришься за ту тыщу в год... Это 100 грн\мес... Я себе мало представляю это значущей суммой в буджете так, чтоб так за это париться как ты на прошлых страницах. Например на фоне той же еды\курсов\одежды и прочих расходов на обоих твоих детей...
Чет 09 жов, 2025 18:05

  dimo_0n написав:
  Успіх написав:В мене 2 сина - то що я не можу хоч одному хату купити/подарувати для "старта/трампліна" в його житті?

Можеш. Даруй. Но разговор же был не про это, а про то что: с каких это буев такой закон, я не обязан, кого впрягают тот и везет. Да? )))

А теперь как в лоб дали, то сразу - ой, не себе, дитЯм все )))

Вообще я ХЗ че ты так паришься за ту тыщу в год... Это 100 грн\мес... Я себе мало представляю это значущей суммой в буджете так, чтоб так за это париться как ты на прошлых страницах. Например на фоне той же еды\курсов\одежды и прочих расходов на обоих твоих детей...

Просто повернувшись з армії обіцяв платити податків тисяч 30-40 в місяць. А не 30100-40100. То вже занадто.
