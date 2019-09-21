RSS
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 10:58

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію
Ірина_
Модератор Форуму
 
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:19

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

«єОселя» втрачає позиції: більшість українців обирають розстрочку від забудовників
Модератор
Модератор Форуму
 
