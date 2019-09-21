RSS
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 14:41

Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Согласитесь, очень обидно, когда к еще не остывшему телу пришел нетруженный чорт и взяв пачуху, поехал на оргию.
золотые слова. моя мечта умереть потратив всё до копейки не оставив никому никакого имущества.
Десь читав що топ фінансового планування це чек гробовшику, який відхилено банком
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 14:42

Wirująświatła написав:а если серьёзно половина зла в мире происходит от денег. Которые одним достаются легко, а другим тяжело. Из желания получать деньги легко рождаются воровство, коррупция и т.д.. Сами по себе деньги не зло, зло лёгкие деньги. У меня есть десятки кейсов как бессмысленно были просраны тысячи и десятки тысяч куе только потому что они достались легко.

А інша половина? Через відсутність грошей?
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 15:16

Ключове - власне сприйняття


Сами по себе деньги не зло, зло лёгкие деньги.


Мені здається ключове - це все ж ставлення до грошей. Колись Сибаріт критикував мою позицію в гонитві за благами (грошима), що це не життя з насолодою , а вічна гонитва. В його словах є раціональне зерно. Але якщо сама людина, яка в цій вічній погоні, ставиться до такого життя нормально, отримує від нього насолоду, не вигорає, то чому ні.
Так само як Флайман…Якщо йому ок ходити в 15-річних туфлях серед людей в свіжих Філах чи Адіках, то ок. Якщо не комплексує, що «не здирає емаль на зубах щіткою 2 рази на день», люди які спілкуються з ним вживу йому нічого не кажуть за це, то прекрасно. Якщо влаштовує, не відчуває фрустрації що доглянута красива жінка ніколи не зможе бути в його ліжку - то хай буде так.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 15:37

бідний тато - багатий тато

  osafly написав:
  flyman написав:Сухо і прісно: дик мінімаліст то мінімаліст у всьому (в ідеалі).


Вспомнилась почему то знаменитая эпитафия на одной из могил английского средневекового сквайра-

Он был необычайно скуп...
Лечиться-денег было жалко.
Но если б знал он цену катафалка...
То ожил бы...чтобы нести свой труп!

Так ничего и не понял,из ответа по "консервации" Если оно стоит -то это пассив и минус...либо просто неликвиднейший актив.Много букав,сути нет.

Згідно концепції "бідний тато - багатий тато", то якщо на нього тратиш гроші, то пасив, навіть якщо в ньому живеш, при цьому економлячи кошти, які би витратив на оренду собі житла.

А якщо, попри умову проживання, умовно, куплено Па700 плюс, умовно, ремонт ПА500, а наразі продати можна, умовно Па2500 м2, то пасив чи актив?
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 15:43

тема диверсифікації

  osafly написав:Флай...это не то пальто..Не корректное сравнение.Я к тебе нормально отношусь,потому не буду спорить и пытаться тебе чего то доказать..Люди делали это здесь неоднократно.Но человеческая жизнь,висит на паутине.Она так нежна..Коснешься...и ее уже нет..Был сегодня человек,а завтра его уже нет...жить мыслями будующим,зачастую не замечать настоящего,которое просто проходит мимо...но то такое.Оточення кавалирками можно конечно сделать,но из этого получилась я так понял-простая консервация метров не приносящих прибыли...И это мягко говоря-странные инвестиции.

Чомусь люди думають, що займаюся самознущанням та мазохізмом відмовляючи собі в не тільки різних благаз та радостях, а й в останньому. Та малють образ чи то Плюшкіна-Коробочки чи то Лицаря-Скнару, чи Гобсека.

Ну і на кінець, тема диверсифікації:
ліквідні активи,
нерухомість,
подушка безпеки.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 22:47

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Флай ріспект. Колись казали, з такими талантами, і на волі. Щодо вас напрошується подібна, але троха інша аналогія )
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 22:55

  flyman написав:
  osafly написав:Флай...это не то пальто..Не корректное сравнение.Я к тебе нормально отношусь,потому не буду спорить и пытаться тебе чего то доказать..Люди делали это здесь неоднократно.Но человеческая жизнь,висит на паутине.Она так нежна..Коснешься...и ее уже нет..Был сегодня человек,а завтра его уже нет...жить мыслями будующим,зачастую не замечать настоящего,которое просто проходит мимо...но то такое.Оточення кавалирками можно конечно сделать,но из этого получилась я так понял-простая консервация метров не приносящих прибыли...И это мягко говоря-странные инвестиции.

Чомусь люди думають, що займаюся самознущанням та мазохізмом відмовляючи собі в не тільки різних благаз та радостях, а й в останньому. Та малють образ чи то Плюшкіна-Коробочки чи то Лицаря-Скнару, чи Гобсека.

Ну і на кінець, тема диверсифікації:
ліквідні активи,
нерухомість,
подушка безпеки.

+золото в ̶с̶л̶и̶т̶к̶а̶х̶ гирях

какая-то азовская символика на стене - черное солнце и "добрая" свастика
