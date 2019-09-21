|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 січ, 2026 09:40
Hotab написав:
не відчуває фрустрації що доглянута красива жінка ніколи не зможе бути в його ліжку - то хай буде так.
В твоём сможет?
-
anduzenko
-
-
- Повідомлень: 330
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|45
|40195
|
|
|81
|77050
|
|
|1
|11001
|
|