Додано: Вів 17 лют, 2026 22:36
Frant написав:
Проте корупція і безграмотність вищих чиновників - це норма, для пшенично олійної держави.
Реус, а де ви живете, взагалі?
Ви в курсі, що тут війна, Київ на третину сидить без опалення, вся країна без електроенергії? В курсі???
Особисто я мешкаю в Києві. Якщо сидіти та не діяти, то звісно будеш без е/е та опалення. Всі успішні держави проходили через це. Вас послухати, то треба йти на цвинтар, та підбирати собі місце
Зараз йде дуже жорстока війна з противником, який набагато переважає в озброєнні та моб. ресурсі. Успіх України в тому, що москалі не можуть нас зламати. Однозначно, що ми вийдемо з війни країною, яка буде набагато сильнішою, чим у 2022 році. А сильних поважають та інвестують.
reus
- Повідомлень: 4575
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 1502 раз.
1
Додано: Сер 18 лют, 2026 14:37
Vadim_ написав: Бетон написав:
большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.
О каком величии вы тут вещаете???
О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война.
Потенциал кржн огромен. Но совершенно не из-за величия.
Потенциал кржн огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и выживает не благодаря, А ВОПРЕКИ.
аплодирую стоя
А ви кому аплодуєте у контексті авторства цього тексту ??? Бетону ??? Розчарую вас. Ця цитата належить українському волонтеру, засновнику фонду "Повернись живим" та колишньому очільнику Міністерства у справах ветеранів Тарасу Чмуту і стосується країни (а не КРЖН). Це уривок із коментаря Тараса Чмута у Facebook, який він написав у липні 2023 року. Він виник як відповідь у дискусії про те, чи можна вважати Україну «великою» державою через її здатність протистояти агресії, та про системні помилки в підготовці до війни.
Ось повний текст цього допису (цитується мовою оригіналу):
"...большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.
О каком величии вы тут вещаете???
О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война. А мы забивали хер и рассказывали, что "партнеры нагнетают".
О просранном юге? Просранном небе? О сотнях тысяч погибших и покалеченных? О миллионах беженцев? О разрушенной экономике и жизни?
Потенциал страны огромен. Но совершенно не из-за величия.
Потенциал страны огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и выживает не благодаря, А ВОПРЕКИ. Вопреки системе, вопреки государству, вопреки обстоятельствам.
И если мы не сделаем выводов — мы просто исчезнем как вид. Потому что второй раз "вопреки" может не сработать".
Ці слова стали резонансними, оскільки Тарас Чмут часто критикує відсутність системних реформ в оборонному секторі та закликає до розбудови професійної армії за західними стандартами. Ох, вже ці копіпастери...
ihorkyiv
- Повідомлень: 1007
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 320 раз.
Додано: Сер 18 лют, 2026 15:17
Бетон написав:
большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.
О каком величии вы тут вещаете???
О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война.
Потенциал кржн огромен. Но совершенно не из-за величия.
Потенциал кржн огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и выживает не благодаря, А ВОПРЕКИ.
Більшість країн Європи не здатні захистити свою територію. У них надія тільки на США, яка тане з кожними заявами трампа. На сьогодні тільки завдяки Україні на їх території поки що немає війни. Якщо рф почне війну на території ЄС,то мобілізовувати не буде кого, тому що кордони відкриті і це буде катастрофою для них. Ви стійкий тільки тому, що поки немає можливості перетнути кордон офіційно. Ви мрієте виїхати з України, але це не так просто. Якби була можливість, то більшість чоловіків 23-60 виїхали б. І не було б 800 т. ЗСУ. Тому закриті кордони це не популярне, але правильне рішення держави, яке було необхідне для захисту. Тому інвестиції прийдуть у сильну державу, (в т.ч. і на КРЖН) яка здатна до опору рф.
reus
- Повідомлень: 4575
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 1502 раз.
1
Додано: П'ят 20 лют, 2026 15:32
Ірина_
- Повідомлень: 5438
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1204 раз.
- Подякували: 2092 раз.
Додано: Вів 10 бер, 2026 09:21
Модератор
- Повідомлень: 6393
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 440 раз.
Додано: Вів 10 бер, 2026 09:50
reus Бетон мав можливість виїхати (що і робив не раз). Можливо помилився, час розсудить.
BIGor
- Повідомлень: 10526
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1498 раз.
- Подякували: 1910 раз.
1
2
Додано: Вів 10 бер, 2026 17:23
BIGor написав:reus
Бетон мав можливість виїхати (що і робив не раз). Можливо помилився, час розсудить.
Я і зараз можу. Тільки в одну сторону.
Я тричі виїздив під час війни.
Щось у версіі реусів несостыковочка
І повірте, виїхати дуже просто
Бетон
- Повідомлень: 6090
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 520 раз.
5
3
2
