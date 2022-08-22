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Пенсії українцям зможуть платити
за рахунок благодійних...

Пенсії українцям зможуть платити за рахунок благодійних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:59

Пенсії українцям зможуть платити за рахунок благодійних...

Пропонуємо до обговорення:
Для підвищення пенсій в Україні задіють меценатів: Рада готується ухвалити закон, але до нього є зауваження щодо ризиків відмивання коштів.

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Пенсії українцям зможуть платити за рахунок благодійних внесків
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:59

ну лишь бы слово "виключно" в предложении не появилось
cohan
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