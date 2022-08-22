Для підвищення пенсій в Україні задіють меценатів: Рада готується ухвалити закон, але до нього є зауваження щодо ризиків відмивання коштів.
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Пенсії українцям зможуть платити за рахунок благодійних внесків
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Додано: Чет 01 вер, 2022 22:59
Пенсії українцям зможуть платити за рахунок благодійних...
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Пенсії українцям зможуть платити за рахунок благодійних внесків
Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:12
сынок мамы НАТО СТОП...долги откуда взялись?.. верни тырпремию и долгов не будет..
Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:31
Это уровень журналистики ? или информационная подлянка ?
Sverige finansierar kostnaden för att minst 40 000 ton vete ska köpas upp och transporteras till havs från Ukraina.
– Genom att köpa 40 000 ton vete och skeppa ut det så bidrar Sverige till att lindra det redan stora mänskliga lidande som den ryska aggressionen har förvärrat för miljontals människor som lider av hunger i andra delar av världen.
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