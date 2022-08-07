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На что способен спутник ICEYE, и зачем нужно было его покупать?
Дивися повний текст Что может ICEYE? «Спутник Притулы», который купили на деньги украинцев
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 04 вер, 2022 12:04
Finance.ua: Что может ICEYE? «Спутник Притулы», который...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Что может ICEYE? «Спутник Притулы», который купили на деньги украинцев
Додано: Нед 04 вер, 2022 12:11
Re: Finance.ua: Что может ICEYE? «Спутник Притулы», который.
Так Україна же запускала перед війною власний супутник...
Могли би не купляти через пів року війни, а користуватись своїм.
Додано: Нед 04 вер, 2022 12:22
Re: Finance.ua: Что может ICEYE? «Спутник Притулы», который.
Маючи роздільну здатність лише 7,8 м[11] супутник не підходить для використання військовими[12]
Додано: Суб 10 вер, 2022 23:48
Сейчас, этот спутник работает в ограниченном режиме, были проблемы при запуске.
И даже если он все таки полноценно заработает, у него очень маленькое разрешение (видит только крупные объекты)...
Додано: Нед 11 вер, 2022 10:32
Так зачем его было такой запускать?
Додано: Нед 11 вер, 2022 10:33
Так зачем его было такой запускать? Заплатили бы сразу за ICEYE, благо о войне власти знали за полгода.
Додано: Нед 11 вер, 2022 10:35
Re: Finance.ua: Что может ICEYE? «Спутник Притулы», который.
Він цілком може згодитися для інших задач, супутники потрібні не тільки для військових
Додано: Нед 11 вер, 2022 21:42
Там была высокая коррупционная составляющая, были "освоены" неплохие государственные средства.
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