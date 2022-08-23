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Finance.ua: Банкопад 4.0: бути чи не бути?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 05 вер, 2022 08:55
Пропонуємо до обговорення:
Та історія банкопадів в Україні
Останні кілька місяців заголовки ЗМІ квітнуть твердженнями про «банкопад». Однак, річ у тім, що з моменту відновлення незалежності Україна пережила вже три банкопади – 1994-1996, 2008-2009, 2014-2017 років.
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Додано: Пон 05 вер, 2022 08:55
"Водночас я хочу наголосити, що для вкладників немає жодних причин для хвилювань – держава протягом воєнного стану й три місяці після нього гарантує 100% повернення всіх вкладів."
Питання - повернення по якому курсу та у який строк у випадку валютних вкладів?
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Додано: Пон 05 вер, 2022 09:10
MaXaNDeR написав:
"Водночас я хочу наголосити, що для вкладників немає жодних причин для хвилювань – держава протягом воєнного стану й три місяці після нього гарантує 100% повернення всіх вкладів."
Питання - повернення по якому курсу та у який строк у випадку валютних вкладів?
по максимальному курсу за период, т.е. если с 24 февраля по день выплаты курс был выше чем на день выплаты - вернут по нему
но - облигациями
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