RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Finance.ua: Банкопад
4.0: бути чи не бути?

Finance.ua: Банкопад 4.0: бути чи не бути?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 08:55

Finance.ua: Банкопад 4.0: бути чи не бути?

Пропонуємо до обговорення:
Та історія банкопадів в Україні
Останні кілька місяців заголовки ЗМІ квітнуть твердженнями про «банкопад». Однак, річ у тім, що з моменту відновлення незалежності Україна пережила вже три банкопади – 1994-1996, 2008-2009, 2014-2017 років.

Дивися повний текст Банкопад 4.0: бути чи не бути?
D2
 
Повідомлень: 229
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 08:55

"Водночас я хочу наголосити, що для вкладників немає жодних причин для хвилювань – держава протягом воєнного стану й три місяці після нього гарантує 100% повернення всіх вкладів."
Питання - повернення по якому курсу та у який строк у випадку валютних вкладів?
MaXaNDeR
 
Повідомлень: 94
З нами з: 05.06.09
Подякував: 309 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 09:10

  MaXaNDeR написав:"Водночас я хочу наголосити, що для вкладників немає жодних причин для хвилювань – держава протягом воєнного стану й три місяці після нього гарантує 100% повернення всіх вкладів."
Питання - повернення по якому курсу та у який строк у випадку валютних вкладів?


по максимальному курсу за период, т.е. если с 24 февраля по день выплаты курс был выше чем на день выплаты - вернут по нему

но - облигациями
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4528
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Помилки в кредитній історії 1, 2, 3, 4, 5
D2 » Сер 16 січ, 2019 09:39
41 12632
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 сер, 2022 20:12
kruckovskijan
Finance.ua: Що відбувається з Мегабанком
D2 » П'ят 10 чер, 2022 06:37
0 435
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 чер, 2022 06:37
D2
Finance.ua: Кредитні канікули закінчилися
D2 » Сер 08 чер, 2022 16:06
2 737
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 чер, 2022 16:49
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2480)
05.09.2022 11:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.