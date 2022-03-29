Харків'янин зламував банківські картки іноземців та завдав збитків на мільйон гривень.
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Харків'янин зламував банківські картки іноземців і завдав збитків на мільйон гривень — поліція (відео)
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Додано: Пон 05 вер, 2022 22:39
Харків'янин зламував банківські картки іноземців...
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Дивися повний текст
Харків'янин зламував банківські картки іноземців і завдав збитків на мільйон гривень — поліція (відео)
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