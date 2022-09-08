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Українці самі відкладатимуть
гроші на майбутню пенсію:...

Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:16

alex lem Хто і де казав про ОДИН папірець у 200гривень??? Це була сума для порівняння. 1,8грн, чи 1грн за доллар - не суть!
Суть у тому, що відкладати в гривні не було ніякого сенсу(ні тоді ні зараз!), оскільки у нас жоден пенсійний траст/фонд, навіть недержавний не приймав вклади у валюті і відповідно не індексував їх навіть у кращі часи 2004-2007. А гривна за 20 з гаком років перетворилась на папірці і цьому процесу немає кінця.
Тому навіть перспектива отримувати пенсію в 14тис. (а саме так мені нарахував пенсійний калькулятор на їх сайті) через 8 років зовсім не весела, враховуючи події цього року.
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:18

  Investor_K написав:Найкраще - мати міцне здоровя до самої смерті і померти раптово.


адвокат оглашает завещание: "будучи в здравом уме, все деньги я потратил до смерти"
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 18:29

Интересно как много у нас в стране лохов которые при войне добровольно будут откладывать деньги с зарплат которые упали?
telushkin1990
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 18:54

  telushkin1990 написав:Интересно как много у нас в стране лохов которые при войне добровольно будут откладывать деньги с зарплат которые упали?

У вас в раше лохов -вся страна
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 19:42

mvi в 80-і роки курс був 60-70 коп. Вони ж тоді катались в Югославію у "відрядження", возили всяке, тому можливість купити валюту по офіційному курсі в межах ліміту була, але не було бажання.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:20

Re: Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію:..

  Дюрі-бачі написав:возили всяке, тому можливість купити валюту по офіційному курсі в межах ліміту була, але не було бажання

Було не зовсім так... Був у Югославії в 89му, міняли тоді 200карбованців на еквівалент 200USD, але нікому і в голову не приходило б залишити валюту собі! Набагато вигідніше було привезти звідти товар і продати на внутрішньому ринку: відео, ТВ, музцентри! Причому, це все було легально, а за продаж долларів була стаття. Особливо вигідно було їздити сім`єю (де повнолітні діти), коли міняли карбованці всім.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:29

до старости ещё дожить надо и главное старость - это годы для каждого разные.
Есть два варианта для средств на старость.
1. Работаем всю жизнь наёмным и считаем стаж и отчисления в пенс.фонд.
2. Получаем свид. СПД и работаешь на старость сам на себя.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:54

Реальність така, що треба думати вже зараз як жити на старості..
тому - заробляємо поки можемо, відкладаємо, інвестуємо.
Гривня - лише на операційні витрати (їжа одяг інше), усе решта - тверда валюта.
Інвестуємо лише через перевірені фірми (мають мати ліцензії, усі допуски і гарантії повернення коштів), бути на ринку 10-20+ років.
Для інвестиції в закордонні цінні папери - рекомендую брокера Interactive Brokers (тут поки що без варіантів)
Для інвестиції по Україні - будь-який брокер із топ-5 на УБ.

PS якщо в тебе немає плану, тоді в інших є план на тебе (с)
greenozon
 
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