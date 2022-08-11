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Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 вер, 2022 05:03
Пропонуємо до обговорення:
Багато державних та міжнародних організацій зголосились допомагати українцям, які постраждали внаслідок війни. Громадяни зможуть отримати матеріальну допомогу від благодійної організації ADRA Ukraine.
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