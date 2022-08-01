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Дохідність Bitcoin за останні п’ять років перевершила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 вер, 2022 16:28
Пропонуємо до обговорення:
Показник п’ятирічної рентабельності інвестицій у Bitcoin вище акцій п’яти провідних банків у середньому на 549,35%. Згідно з даними інструменту Finbold ROI.
Дивися повний текст Дохідність Bitcoin за останні п’ять років перевершила акції великих банків на 550%
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R2
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Додано: Чет 08 вер, 2022 02:21
А если за последний год посмотреть? Или меньше пяти нещитово? ;)
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moveton
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Ірина_
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