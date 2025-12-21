RSS
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:53

Українці після 65 років отримуватимуть паспорти без...

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни, які досягли 65-річного віку, не повинні будуть обмінювати внутрішній паспорт кожні десять років. Паспорт (ID-картка) для таких осіб тепер має безстроковий термін дії.

Українці після 65 років отримуватимуть паспорти без терміну дії
Робот новин
 
П'ят 09 січ, 2026 16:53

Не всі доживають до такого віку, а хто дожив не кожен дійде до паспортного столу
Суб 10 січ, 2026 09:24

А Ви спробуйте відгадати для чого таке нововведення ? Це зобов'язує усіх кому за 65, іще раз сплатити їхній державі за новий паспорт ! Хай як, та все ж здеруть, і навіть на пенсіонерах, котрих вони вже пограбували !!!
Суб 10 січ, 2026 11:41

А де паспортний стіл з реєстрацією громадянства- Українець? Куди звернутись, не підкажете?
Суб 10 січ, 2026 12:32

Це не паспорт громадянина, а тимчасова посвідка нерезидентів.
Раніше паспорт книжечка була до віку.
А це аферисти при владі
Пон 12 січ, 2026 10:37

Що хочу добавити - дибільна влада - йдіть до.. матері з вашими разводняками !
Пон 12 січ, 2026 11:40

Re: Українці після 65 років отримуватимуть паспорти без...

Просто виправили маленький баг, а крику ніби всіх змушували змінювати паспорт. В мене самого "книжечка", але в поміняю на ID, бо відколи в книжечки перестали класти штампи про реєстрацію, ІПН, сімейний стан... то втрачена вся їх перевага.
