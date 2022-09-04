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Юрист пояснив, коли вигідніше
подавати заяву на пенсію

Юрист пояснив, коли вигідніше подавати заяву на пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:26

Юрист пояснив, коли вигідніше подавати заяву на пенсію

Пропонуємо до обговорення:
На пенсію за віком у 60 років можуть вийти громадяни, які набули для цього необхідний страховий стаж — цього року він складає не менше 29 років. Про певні нюанси подачі заяви на призначення пенсії цій категорії пенсіонерів розповіли у ПФУ.

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Юрист пояснив, коли вигідніше подавати заяву на пенсію
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:26

А если есть стаж 35 лет,а до 60 ещё 5лет то пенсия не положена?
masliya_natalca
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Модератори: Ірина_, Модератор

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