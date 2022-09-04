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Юрист пояснив, коли вигідніше подавати заяву на пенсію
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Додано: Чет 08 вер, 2022 20:26
Пропонуємо до обговорення:
На пенсію за віком у 60 років можуть вийти громадяни, які набули для цього необхідний страховий стаж — цього року він складає не менше 29 років. Про певні нюанси подачі заяви на призначення пенсії цій категорії пенсіонерів розповіли у ПФУ.
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R2
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Додано: Чет 08 вер, 2022 20:26
А если есть стаж 35 лет,а до 60 ещё 5лет то пенсия не положена?
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masliya_natalca
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