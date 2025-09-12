RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 3.9 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
27
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 14:54

Перепідписання договору

Щось притихли вони з приводу перепідписання договору. Нічого не перепідписував - все працює як раніше. Що то було? Чи буде продовження?
MostWanted
 
Повідомлень: 46
З нами з: 30.12.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 21:26

  MostWanted написав:Щось притихли вони з приводу перепідписання договору. Нічого не перепідписував - все працює як раніше. Що то було? Чи буде продовження?

Аналогичная ситуация. Аналогичные вопросы.
Коллеги, что делаем? Подписываем? Или морозимся до последнего? :?:
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 451
З нами з: 13.06.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:03

Re: monobank

Вопрос, ограничение на перевод р2р 29999 грн — оно на другие банки, или внутри банка тоже?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4443
З нами з: 14.10.08
Подякував: 323 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
 
