|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 вер, 2025 14:54
Перепідписання договору
Щось притихли вони з приводу перепідписання договору. Нічого не перепідписував - все працює як раніше. Що то було? Чи буде продовження?
Додано: Чет 11 вер, 2025 21:26
Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:03
Re: monobank
Вопрос, ограничение на перевод р2р 29999 грн — оно на другие банки, или внутри банка тоже?
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|