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Шантаж «Газпрому» не спрацював:
ціни на газ у Європі...

Шантаж «Газпрому» не спрацював: ціни на газ у Європі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:19

Шантаж «Газпрому» не спрацював: ціни на газ у Європі...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на газ в Європі знизилися у вівторок, 6 вересня, оскільки увага була звернена на високі рівні запасів в Європі.

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Шантаж «Газпрому» не спрацював: ціни на газ у Європі падають завдяки рекордним запасам
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:20

Як не спрацював, газ по 2к баксів за 1000куб?) 160 ярдів прибутку на фінансування терору? Лише за півроку!
expertif
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