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Чи можуть під час воєнного
стану арештувати кошти на...

Чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:47

Чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти Юридичного порадника для ВПО пояснили, чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на банківському рахунку.

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Чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на банківському рахунку
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:47

Як можна "продолжать пользоваться средствами", якщо тільки-но вони з'являються на рахунку, їх одразу списують у рахунок погашення боргу?! Це нісенітниця, яку придумали спеціально для лохів.
elena_govorun_1966
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 23:27

Re: Чи можуть під час воєнного стану арештувати кошти на...

Якщо під час військового положення можна заарештовувати рахунки окрім боржників акупованих територій, то знімайте військовий стан для інших територій, не тримайте людей у ​​заручниках або має бути один закон для всіх – якщо військовий стан для всієї території країни.
А то як гроші забрати то й воєнного становища – немає, а як виїхати з країни – є.
копейка
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