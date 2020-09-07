Група народних депутатів з опозиційних фракцій та груп зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №8017.
Дивися повний текст
Раді пропонують звільнити від сплати судового збору Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 вер, 2022 03:01
Раді пропонують звільнити від сплати судового збору...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Раді пропонують звільнити від сплати судового збору Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування
Додано: Сер 14 вер, 2022 03:02
"Кроме того, нардепы предлагают ввести новый подход к оплате листка нетрудоспособности за счет работодателя с 4-го дня"
Как обтекаемо сформулирована новая попытка на соцстрах собирать, но не отдавать: первые три дня болеющий работник считается в отгуле за свой счёт, потом 5 дней за счёт работодателя и только потом соцстрах расщедрится. Может быть. Правда, как мне одна не шибко здоровая знакомая недавно рассказывала, от соцстраха сейчас больничных по-любому не дождаться: денег нет, здоровья вам и хорошего настроения.
|