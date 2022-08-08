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Нова модель оплати праці
держслужбовців запрацює не...

Нова модель оплати праці держслужбовців запрацює не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:12

Нова модель оплати праці держслужбовців запрацює не...

Пропонуємо до обговорення:
З огляду на виклики війни перехід на нові умови оплати праці державних службовців можливий не раніше 2024 року.

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Нова модель оплати праці держслужбовців запрацює не раніше 2024 року, – НАДС
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:13

Невже премій по 1000% окладу не буде???... Не вірю!!!...
blackwi
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