З огляду на виклики війни перехід на нові умови оплати праці державних службовців можливий не раніше 2024 року.
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Нова модель оплати праці держслужбовців запрацює не раніше 2024 року, – НАДС
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Додано: Сер 14 вер, 2022 16:12
Нова модель оплати праці держслужбовців запрацює не...
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Нова модель оплати праці держслужбовців запрацює не раніше 2024 року, – НАДС
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