Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 бер, 2026 15:26
Пропонуємо до обговорення:
Питання оплати праці в державному секторі завжди було одним із найгостріших для українського суспільства. З одного боку — необхідність залучати професійні кадри, з іншого — обмежені можливості бюджету в умовах війни. У 2024−2026 роках система оплати праці держслужбовців зазнала кардинальних трансформацій. Finance.ua розібрався, з чого сьогодні складається зарплата посадовця, які обмеження діють 2026 року та чому статистика іноді демонструє захмарні цифри.
Дивися повний текст Зарплати та премії держслужбовців в Україні
-
Додано: Чет 19 бер, 2026 15:26
Коротше кажучи прийняли ці обмеження на надбавки і в результаті на практиці державні службовці категорії В і Б отримують ще менші зарплати в районі 9000-15000 на місяць, посадовці категорії А які ніколи нічого не робили й надалі отримують заробітну плату по старій системі з надбавками і преміями яе в 2024 році. І в середньому виходить що чиновники отримують по 40 тисяч, тільки бідолаги на яких вся служба тримається мають від 9000 до 16000 тисяч, а наганяйли, які умовно в "дирку люка заглядають" мають від 60000 по 140000 тисяч, а в середньому в загальному по службі виходить 40000 грн.
Просніться люди нарешті, нормальні роботяги зараз в державній службі( наприклад виконавці, ПФУ, міграційна, РАЦС, і.д.) не виживають з 14000 зарплатами.
Додано: Чет 19 бер, 2026 15:58
budbogdan2004
нормальні "роботяги"...
тут ще й зарплату платять?! (з анекдоту)
Додано: Чет 19 бер, 2026 16:33
budbogdan2004 написав:
тільки бідолаги на яких вся служба тримається мають від 9000 до 16000 тисяч
Що ж їх там тримає?
Додано: Чет 19 бер, 2026 16:41
Faceless написав: budbogdan2004 написав:
тільки бідолаги на яких вся служба тримається мають від 9000 до 16000 тисяч
Що ж їх там тримає?
Часто звичка. А в містечках де тисяч 10 живе і 14 тис грн вважається гарною зп. Бо іншої нема.
Додано: Вів 24 бер, 2026 11:53
Hotab написав:
Часто звичка. А в містечках де тисяч 10 живе і 14 тис грн вважається гарною зп. Бо іншої нема.
так, існує така офіційна версія/легенда...
Додано: Сер 25 бер, 2026 20:15
Hennady написав: Hotab написав:
Часто звичка. А в містечках де тисяч 10 живе і 14 тис грн вважається гарною зп. Бо іншої нема.
так, існує така офіційна версія/легенда...
Моя «легенда» підкріплена життям двох рідних братів (ясна справа з сімʼями) . Які зубами тримаються за зп тисяч 10-15. Бо наприклад у дружин нема і такої.
Правда один з братів в ЗСУ, десь під Крамом. То мабуть навіть без найбойовіших бойових , маючи 50 к, він зараз в своїх очах олігарх. Тим більше що через наявність УБД на 5 років раніше отримав можливість оформити цивільну пенсію і оформив. Думаю таких грошей як зараз він в руках ніколи не тримав і не потримає.
