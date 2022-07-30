Компанія Xiaomi випустила електричний обігрівач Mijia Graphene і почала приймати попередні замовлення з 14 вересня.
Дивися повний текст
Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 вер, 2022 02:31
Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
Додано: Чет 15 вер, 2022 02:32
"может поднять температуру в комнате на 5 градусов Цельсия всего за 10 минут"
Верю! Главное размеры комнаты при этом не уточнять.
Додано: Чет 15 вер, 2022 08:39
Re: Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
Ні.
Отаку хочу: "Вчені винайшли батарею з піском, яка може зігріти взимку - BBC News Україна" Але домашню, маленьку. Досить буде інерційності і на 16 годин.
Додано: Чет 15 вер, 2022 08:52
Re: Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
Десь куб піску?
Додано: Чет 15 вер, 2022 09:09
Додано: Чет 15 вер, 2022 15:36
Згідно дерджбюджету 2022 мінімальна зарплата до 6700грн підвищується з 1 жовтня, а не з 1 грудня 2022р. Це свідчить про некомпетентність Прем"єр-Міністра !!! І ще одне, про стабільність зарплати на 2023р. а ціни також будуть стабільні ? Бо якщо ні, то ця стабільна зарплата буде втрачати в ціні...
Додано: Чет 22 вер, 2022 08:18
А може й два.
Бо у піску теплоємність, зд., вчетверо менша, аніж у води.
От раніше я писав:
І тут теж: viewtopic.php?p=5366306#p5366306
Але вода, ще у такій кількості, вище першого поверху -- це страшно...
А от пісок, навіть 2м³ -- це лише 4-5см на площі 50-40м².
Почтавити якусь тонку теплоізол на з.б. плити, кинути кабелі обігріву, засипати 2м³ піску. Згори -- підлогу з дошок.
Пісок дешевий:
"
Вартість піску за тонну залежить від його різновиду і від обсягу, який ви плануєте замовити. Наприклад, на пісок яружний ціна близько 100-160 грн за тонну. А якщо вам потрібно купити річковий пісок, ціна його буде приблизно 170-240 грн за тонну.
"
Густина -- 1.5т/м³
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|