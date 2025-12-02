RSS
Motorola представила
новий смартфон (фото)

Motorola представила новий смартфон (фото)
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 14:12

Motorola представила новий смартфон (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Motorola презентувала новий смартфон під назвою Moto G Power (2026). Moto G Power (2026) можна буде придбати з 8 січня за $299,99.

Motorola представила новий смартфон (фото)
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 14:12

Новий смартфон із старим процесором. Моторола хронічно відстає від сяомі тому і втрачає клієнтів.
mykoladet73
Повідомлень: 2
З нами з: 17.09.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 11:43

Re: Motorola представила новий смартфон (фото)

чому розмір екрану незазначили в аршинах?
GALeon
Повідомлень: 1692
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 08:04

И цену в шагах озвучте
mag_6006805
Повідомлень: 1
З нами з: 24.12.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
