Motorola представила новий смартфон (фото)

Компанія Motorola презентувала новий смартфон під назвою Moto G Power (2026). Moto G Power (2026) можна буде придбати з 8 січня за $299,99.
Додано: Нед 21 гру, 2025 14:12
Додано: Нед 21 гру, 2025 14:12
Новий смартфон із старим процесором. Моторола хронічно відстає від сяомі тому і втрачає клієнтів.
Додано: Вів 23 гру, 2025 11:43
чому розмір екрану незазначили в аршинах?
