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Війна ускладнює роботу
з реєстром олігархів, — Данілов

Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, — Данілов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:42

Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, — Данілов

Пропонуємо до обговорення:
Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, тому що уряду важко оцінити їхній стан.

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Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, — Данілов
R2
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Главное себя не забыть
wran993
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олігархів на пальцях руки порахувати, а їм війна мішає
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:19

А що їх рахувати, їх всього чотири - Пінчук, Ахметов, Коломойський і Фірташ. Олігархи жили за рахунок корупції, фінансуванню партій, окремих депутатів, депутатських груп, впливу на Кабмін, суди, регулюючі органи, паразитуванні на бюджетних потоках, пільгах і монополії на медіа. Зараз війна - тому сидять по норах, поки народ і ЗСУ воює. Хоча мали б віддавати борги країні - купувати літаки, танки, фінасувати ППО, ПРО
grygoriymoroz
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