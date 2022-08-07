Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, тому що уряду важко оцінити їхній стан.
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Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, — Данілов
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Додано: Чет 15 вер, 2022 09:42
Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, — Данілов
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Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, — Данілов
Додано: Чет 15 вер, 2022 15:19
А що їх рахувати, їх всього чотири - Пінчук, Ахметов, Коломойський і Фірташ. Олігархи жили за рахунок корупції, фінансуванню партій, окремих депутатів, депутатських груп, впливу на Кабмін, суди, регулюючі органи, паразитуванні на бюджетних потоках, пільгах і монополії на медіа. Зараз війна - тому сидять по норах, поки народ і ЗСУ воює. Хоча мали б віддавати борги країні - купувати літаки, танки, фінасувати ППО, ПРО
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