Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував планове збільшення мінімальної заробітної плати до 6,7 тис. грн уже з 1 грудня.
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Мінімальну зарплату з 1 грудня буде збільшено
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Додано: Чет 15 вер, 2022 10:12
Мінімальну зарплату з 1 грудня буде збільшено
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Дивися повний текст
Мінімальну зарплату з 1 грудня буде збільшено
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