Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лише гальмує незворотній процес щодо вступу України до Європейського союзу.
Дивися повний текст
Президент: Україна буде в Євросоюзі, з Орбаном чи без
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:15
Президент: Україна буде в Євросоюзі, з Орбаном чи без
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Президент: Україна буде в Євросоюзі, з Орбаном чи без
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:15
Україна буде в ЄС, але без імператора корупції і брехні з "двушечками до москви"
|