RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Президент: Україна буде в
Євросоюзі, з Орбаном чи без

Президент: Україна буде в Євросоюзі, з Орбаном чи без
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:15

Президент: Україна буде в Євросоюзі, з Орбаном чи без

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лише гальмує незворотній процес щодо вступу України до Європейського союзу.

Дивися повний текст
Президент: Україна буде в Євросоюзі, з Орбаном чи без
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100749
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:15

Україна буде в ЄС, але без імператора корупції і брехні з "двушечками до москви"
salvydas
 
Повідомлень: 207
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Baidu [Spider] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна має скасувати субсидії та реформувати податкову...
R2 » Вів 20 січ, 2026 19:56
1 536
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 січ, 2026 19:56
ishtwan1949
Українці після 65 років отримуватимуть паспорти без...
R2 » П'ят 09 січ, 2026 16:53
6 1617
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 січ, 2026 11:40
Дюрі-бачі
Тепер машини BMW не можна буде ремонтувати самостійно
R2 » Сер 24 гру, 2025 11:03
2 886
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 гру, 2025 08:56
finuser586

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.