RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Розмитнення в Дії: якою буде
формула та скільки потрібно...

Розмитнення в Дії: якою буде формула та скільки потрібно...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:13

Розмитнення в Дії: якою буде формула та скільки потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом кількох минулих місяців у Парламенті триває дискусія щодо скасування так званого «нульового» розмитнення. Нещодавно у процес активно включився Кабінет Міністрів України, схвалив проєкт закону про розмитнення в «Дії» та зареєстрував його для розгляду в Парламенті.

Дивися повний текст
Розмитнення в Дії: якою буде формула та скільки потрібно буде платити
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98440
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:13

Це лише пусті обіцянки. Уже 15 вересня 2022, а віз і нині там.
chornozub72
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:36

Та зробіть 500 доларів розмитнення,мільярди попливуть до бюджету.
vitalii_volkivskyi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.10.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки людей можна зареєструвати в квартирі: всі нюанси
R2 » Суб 01 жов, 2022 21:50
1 111
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 жов, 2022 21:50
grishazahid
Бізнес під час війни: скільки підприємців почали...
R2 » Суб 01 жов, 2022 12:05
0 129
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 жов, 2022 12:05
R2
У Києві дорожчають новобудови: скільки коштують столичні...
R2 » Чет 29 вер, 2022 19:02
2 237
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 09:51
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4889)
02.10.2022 23:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.