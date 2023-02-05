|
|
|
Пенсія по інвалідності: скільки платять кожній групі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 вер, 2022 21:27
Пропонуємо до обговорення:
В Україні повна чи часткова втрата здоров'я дає громадянам право на набуття статусу непрацездатного чи обмежено працездатного, а також дає право оформити пенсію за інвалідністю – її розмір залежить від отриманої групи інвалідності.
Дивися повний текст Пенсія по інвалідності: скільки платять кожній групі
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98763
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 15 вер, 2022 21:27
Вважаю що Уряд має розглянути збільшення пенсії по інвалідності. Інваліди вимушені постійно лікуватись. Пенсії на лікування не вистачає, що уже говорити про те що інвалід ще і їсти хоче. Маю інвалідність третьої групи, часто хворію, пенсії катастрофічно не вистачає.
-
man31477
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 15.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 вер, 2022 10:54
Маю 2 группу инвалидности получаю 2100 иногда катастрофически не хватает
-
hugarin
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 17.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 вер, 2022 16:11
hugarin написав:Маю 2 группу инвалидности получаю 2100 иногда катастрофически не хватает
Добре що хоч інколи, але мабуть ви собі у всьому відмовляєте
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1017
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 вер, 2022 20:48
Я маю 2 группу отримую 2300,за до личитися,ликування выходить 20000,не знаю!
-
pavelhomenko80
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 17.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 вер, 2022 21:13
Отримав 2-гу групу інвалідності через те, що став Донором. 2000 грн. хватає на 5 днів слава Богу, що маю батьків ще живих.
-
chosnyk
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 17.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:02
Обмежена інформація!!! Бо сказано тільки про інвалідів загального захворювання. Ні слова про інвалідів війни…
Чому? Бо автори - нетолкові… юристи - не консультують …
Бардак!
-
ostrovvlad22021
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 17.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 гру, 2022 14:14
В нас справедливості нема і не буде
Я розлучена і отримую аліменти дитині 10р.аліментт отримую800 а коли і менше.Від коли почалась війна не працюю.а до війни підробляла та не була оформлена,хотіла щоб оформили,принесла трудову та на даний момент вона пропала
Я хотіла оформити малозабезпечену в совбезі мені сказали що не положено що я должна бутти оформлена а аліменти не враховуються.А як і де робити якщо ніде не хоче оформлять.
А деякі сім'ї вона-оформлена получає 3500грн.бо 0,25ставки?як мати одиначка на 2 дітей.Хоча живе з чоловіком,батьком дітей короче добре у них там і без малозабезпечених хватає.То їй положено.То де справедливість у неї діти їсти хочуть а у мене що-ні?
-
moroz_natasha94
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 16.12.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 лют, 2023 10:31
Почему мне не пришла в этом месяце пенсия по инвалидности я инвалид 3грп
Подскажите пожалуйста...
-
jekabekov1991
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 01.02.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лют, 2023 12:37
Я инвалід 3 грп, получаю 2300 не хватает, живу сама в доме на лекарство не хватает, і т.д
На роботу не берут, некто не хочет нести ответственность, как жить?????? Скажите пожалуйста.
-
nmihajlenko314
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 23.02.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|