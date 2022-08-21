Китайська компанія анонсувала вихід на ринок нового великого кросовера G9 на місцевому ринку.
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У Китаї представили великий електричний кросовер XPeng. Його можуть привезти в Україну (фото)
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:09
У Китаї представили великий електричний кросовер XPeng....
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Дивися повний текст
У Китаї представили великий електричний кросовер XPeng. Його можуть привезти в Україну (фото)
Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:54
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