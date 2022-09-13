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Вартість золота залишається на мінімумі з 2020 року в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:39
Пропонуємо до обговорення:
Вартість золота у п'ятницю вранці залишається на мінімальному рівні з квітня 2020 року в 1670 доларів за тройську унцію, ринки продовжують оцінювати перспективи за ставкою Федеральної резервної системи (ФРС) США, випливає із даних торгів.
Дивися повний текст Вартість золота залишається на мінімумі з 2020 року в очікуванні рішень ФРС
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:39
Да, доллар США - сейчас это самый востребованный актив, в отличии от золота.
Золото будет востребовано больше тогда, когда денег свободных станет больше.
Тогда инвесторы начинают думать: куда бы еще вложить...
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Victor8
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Ірина_
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