В Україні квартири в новобудовах продаватимуть за новими правилами. Усіх забудовників зобов'яжуть реєструвати кожну квартиру у спеціальному реєстрі Мін'юсту.
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В Україні квартири продаватимуть за новими правилами
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:43
В Україні квартири продаватимуть за новими правилами
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В Україні квартири продаватимуть за новими правилами
Додано: Суб 17 вер, 2022 16:32
А почему нельзя будет перепродавать трем,к примеру,покупателям??? Да-а, каждый увидит "квартира в реестре" можно покупать... так и второй и третий также увидит и тоже решит что можно покупать!!!
Додано: Сер 21 вер, 2022 14:48
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