На этом сайте дилетантов встретить можно редко.

Додано: Суб 17 вер, 2022 12:57

Я офиногел. Шел по ул и подумал, что дожил до галюников и вроде не употреблял!!!

Написал на Фейсбук - те мое сообщение мгновенно заблокировали - вот и слетела с них Маска!!!

И я написал им подобное письмо. Фейсбук даже меня удивил и это за много лет жизни без удивлений.



Больше вводить в заблужение наивных читателей вам всем не удасться. Я начинаю.



Внимание всем желающим и тем кто с мозгами, и особенно кто должен это прочитать, так это Игорь Браверман, который копирует денно и нощно все публикации со сторонних ресурсов и бегом несет на Фейсбук.

Так вот, я вчера шел по своим делам по ул. Хмельницкое шоссе гор. Винница и увидел, ......я решил что у меня галлюционация ...Власти Украины разрешили Банку Аккорд арендовать здание, которое еще помнит сотрудников Промстройбанка, который был уничтожен братьями Клюевыми и переименован в Проинвестбанк и этими же братьями продан России. (примечание - к чести всех сотрудников банка могу сообщить ....ни один из вкладчиков граждан Украины в Проминвестбанке финансово не пострадали)

Мой отзыв - банк Проминвестбанк был отличным банком. И вот теперь это банк Аккорд, к которому имеет прямое отношение небезинвестный гопсподин Константин Жеваго, на счету которого Уже есть уничтоженный банк Финансы и Кредит и огромная масса финансово уничтоженных людей - исключительно молчаливых граждан Украины.

На Фейсбуке создана группа Финансы и кредит, где злые??? на всех финансовых преступников типа Гонтаревой и Жеваго, которые строят из себя воинов защитников Правды, я наивно подал по поводу убитого банка Финансы и Кредит публикацию, которую по сей день не опубликовали,,,,,догадайтесь с трех раз почему? И вывод ...и группа и ее учредители не более чем громоотвод, чтоб я и мне подобные не пробились в прямой эфир. А дудки вам всем. Копия этого сообщения ляжет на страницы всех финансовых форумов всех стран Планеты Земля на всех языках Планеты Земля. А на финансовые ресурсы всех англоязычных и немецкоязычных стран сообщение уйдет еще сегодня. Жители Планета Земля должны знать своих Героев и ихних Покровителей за украденные у людей деньги!!!