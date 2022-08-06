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Кредитна історія: для чого
потрібна, як перевірити, на...

Кредитна історія: для чого потрібна, як перевірити, на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 21:01

Кредитна історія: для чого потрібна, як перевірити, на...

Пропонуємо до обговорення:
При запиті послуги кредитування фінансова установа обов’язково перевірить вашу кредитну історію. Хочете самостійно оцінити свої шанси на отримання кредиту – можете звернутися в бюро кредитних історій, але майте на увазі, що така послуга є безкоштовною лише раз на рік.

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Кредитна історія: для чого потрібна, як перевірити, на що звернути увагу
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 21:01

Читаю: "кількість відкритих кредитів. Велике кредитне навантаження позичальника — це ризиковий фактор з точки зору кредитора. Тому слід пересвідчитися, що погашені кредити або неактивні кредитні картки мають статус договору «закритий»; "
И это правда. Иметь много кредитных карт с кредитным лимитом считается нежелательным с точки зрения кредитной истории.
Хотя с другой стороны, у меня есть 6 или 7 кредиток с лимитом и до войны мне банки давали хорошо. Альфа со старта дала 25000 грн (после начала войны урезали до 3300 грн), Sportbank налил 30 000 или 36 000 (сейчас урезали до 10 000 грн).
Sanyok77
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