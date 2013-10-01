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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Додано: Пон 26 вер, 2022 18:39
Игорь Алексеевич написав:
Тот кто реально делает продукт, получает в 100 - 1000 раз меньше своего руководителя.
Урежь осетра! Лично я последний десяток лет получал больше, чем мои тимлиды. Если сравнивать с ближайшими по цепочке американскими менеджерами, то, конечно, меньше, но далеко не в 100 раз. Раза в 3 - возможно.
Игорь Алексеевич написав:
И д.Вася очень нужный человек на 100%, но сводит концы с концами. В среднем з.плата у д. Васи не больше 20 тыс грн. Тот же д. Вася если будет СПД и работать сам на себя, то за вычетом налогов заработает минимум в мес. от 50 тыс.грн. И за чем ему хорошему спецу работать на д. Карло?
Тут нужно различать будет ли он ФЛП только формально, оставаясь по сути тем же постоянным работником у одного или нескольких реботодателей или фрилансером, постоянно рыщущим в поисках новых. Первое - это всё та же работа на д. Карло, но экономия на налогах (хотя и не уверен, что прям настолько, как вышенасчитано). Второе - возможно и несколько денежнее, но бонусом сильная нестабильность и необходимость постоянно тратить время на поиск новых проектов (а ведь каждый новый проект - это шанс, что и кинуть могут), поэтому выбор не очевиден. А если про ИТ говорить, то по моему опыту денежнее именно первый вариант. Конкретно так, в разы. Возможно, в других сферах иначе.
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moveton
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Додано: Пон 26 вер, 2022 18:50
Ромасик написав: Faceless написав:
Всі ці речі так чи інакше корисні для певних задач. Комбінаторика, мат статистика, теорвер - взагалі топ по корисності, якщо звісно вся робота не обмежується клепанням якихось формочок на пхп
Так или иначе не годится. Я как человек прагматичный, ищу практическое применение знаниям. Препод может долго рассказывать как преобразовывать косинусы, но зачем они нужны он объяснить не сможет.
Тренировать мозг хорошо, но тогда нужно понимать, что ты учишь тригонометрию для тренировки мозга, а не для тригонометрию. Почему бы в шахматы не поиграть? Такого предмета в школе/вузе нет?
Я понимаю, что есть споры между о узкопрофильным образованием (США) и широким кругозором (СССР). И спорить в рамках форума нет смысла. Мы еще и не педагоги в придачу. Но я за узкопрофильное. Далее тренируй свой мозг в пределах своей профессии, либо изучай тригонометрию, играй в шахматы, разбирай судоку, кубик Рубика и прочее для тренировки своего мозга в рамках личных инициатив роста.
Здесь сожержится и ответ Шаману.
Не всі знання потрібні щодня. Різні задачі, різні проєкти, різні ролі і обов'язки потребують різних знань і навичок. З професійним ростом відкриваються задачі, які вимагають знань, що не були затребувані до того.
Без базових знань з вказаних предметів ви й уявлення не будете мати, куди копати, коли ця специфіка справді знадобиться, ось і все.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 21:33
Успіх написав:
ЧОМУ при значно нижчих цінах на товар, ніж в найближчих конкурентів - черги нема/товар НЕ розбирають?
Потрібно розуміти хто Ваша цільова аудиторія спочатку - тоді зрозумієте, куди рушати бізнес.
1. Заощадливі, для кого ціна найважливіша. Не знають, про те, що у Вас нижча ціна, бо немає часу обходити всіх продавців, нижчою ціною можна хіба в інтернеті здивувати, в оффлайні - локейшен, локейшен, ще раз локейшен рулить, ну і реклама (в онлайні теж, доречі).
2. Ті, хто знають, що у Вас ціна нижча, але вважають різницю не вартою того, щоб йти до Вас, бо десь зручніше купити (по дорозі, біля роботи, там де вже щось купляють, де більший вибір, де зручно паркуватися, в тому числі)
3. Зайняті. Графік роботи - має бути зручний та зрозумілий клієнтові, бажано щоб могли завітати до або після роботи теж, тому ТЦ рулять - там всі магазини відчинені у визначений час, немає сюрпризів.
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Илата Наволач
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Додано: Пон 26 вер, 2022 23:59
Илата Наволач написав:
1. Заощадливі, для кого ціна найважливіша. Не знають, про те, що у Вас нижча ціна, бо немає часу обходити всіх продавців, нижчою ціною можна хіба в інтернеті здивувати, в оффлайні - локейшен, локейшен, ще раз локейшен рулить, ну і реклама (в онлайні теж, доречі).
Продавцы они таки забавные бывают. Открыл сейчас для себя в городе контору по продаже холодильников. Не самая маленькая: склады в трёх городах. Представлены магазином на рынке, довольно лаконичным сайтом в Интернете и усё. На сайте про цены написано исключительно "Оставьте телефон, мы вам перезвоним" и в агрегаторах их нет, как минимум, по этой причине. Реально в их нише у них выбор больше, а цены ниже, чем у самых дешёвых, представленных на хотлайне, но похоже, что они считают, что этого достаточно, чтобы их все потенциальные покупатели знали. Видимо, не так уж не правы, раз до сих пор не разорились. Но как их находят те, кто не набредёт на магазин на рынке, даже не представляю.
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moveton
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Додано: Вів 27 вер, 2022 09:01
Faceless написав:
Без базових
знань з вказаних предметів ви й уявлення не будете мати, куди копати, коли ця специфіка справді знадобиться, ось і все.
Ключевое слово базовых. Эту базу кто-то должен оптимально определить и поддерживать в актуальном состоянии. Я изучал автокад на уровне командной строки, когда уже были обьектные версии. Также мсдос. Вот изучение командной строки это базовые знания или нужно узкопрофильным специалистам?
А вышка - то отдельная дичь - 3-4 семестра фундаментальной теории. Никто сейчас косинусы и интегралы в столбик не берет. Кроме фундаментальных теоретиков.
А если смотреть с точки зрения капитализма, то объем знаний еще нужно оценивать с точки зрения потраченных ресурсов (денег, человеко-часов-денег). И тут уровень базовых знаний упирается в окупность потраченных ресурсов. Поэтому у капиталистов все узкопрофильное.
Я вот брал участие в подготовке лекций к обучающей программе для студентов. По потраченному моему времени, умноженному на мою среднюю зп, весь курс, 18 лекций, обошёлся заказчику 200к грн по самым скромным подсчетам (мне оказалось мало и лень продолжать готовить материалы при таких расценках, лучше буду рамочки пхп лепить). А вы еще скажете твои лекции ничего не стоят, за что там платить?
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Ромасик
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Додано: Вів 27 вер, 2022 09:38
Ромасик написав:
Никто сейчас косинусы и интегралы в столбик не берет. Кроме фундаментальных теоретиков.
Дифференциальное исчисление применяется, к примеру, во всём связанном с графикой. А один из динамических протоколов маршрутизации OSPF, блягодаря которому ваши интернеты работают - основан, внезапно, на дистанционно векторном алгоритме Дейкстры. Так что чтобы делать что-то да стоящее - нужно матешку знать
В целом, как верно подметил Faceless, веб-программисту вряд ли понадобятся, программисту в каком-нибудь НИИ,NASA,SpaceX занимающимся хитрыми физическими процессами нужны по определению.
Но мы все знаем ответ Ромасика - он схватил Бога за бороду, работая за заморские бусы и ему все ОК и ничего знать не надо. Только мнение это сугубо субьективное
Я имел возможность пообщаться с программистом, который тут работал на галере и релокейтнулся ещё во время майдана в Грецию. Уже как лет 5 работает на себя и нанимает программистов из СНГ, покупая их час по 10-20 евро/час и продавая в Сингапур по 30-50. Так вот какую забавную статистику он дал - 75%!!!! Из тех, кого он нанимает - увольняет через пару тройку месяцев, т.к. эти горепрограммисты не умеют ничего, не умеют самоорганизовываться для работы дома, пролетают по срокам... 75%!!! Шлакосотрудников.... Во как...
2 Успix. Ваша гiлка скоро стане топовою на форумi, треба починати доплачювати за контент
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