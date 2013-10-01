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Бізнес Долярчика/Успіха
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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 22:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:бросьте эти мечтания, долярчик неповторимый и единственный в своём роде

За крок до перевороту думок! :D :D :D
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 23:05

  Успіх написав:За крок до перевороту думок!
уже боюсь
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:16

  Bolt написав:
  vitaliian написав:
  Bolt написав:Я не туплю, а думаю, що мінімум 50% написаного вами попахує художнім свистом. Просто влом то доводити з калькулятором і підйомом ваших постів за декілька років.
а чего это вас беспокоит?) мне например пФффф кто с кем спит и кто сколько зарабатывает. Никаких мозгов не хватит ещё об этом думать.

5Да вот хочу, по примеру Долярчика влошиться и разбогатеть, но чёт,, меня терзают смутные сомнения"©, поэтому и задаю уточняющие вопросы...

дядя військом вже чекає :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:17

  roberto dark написав:
  Успіх написав:Bolt Жодних боргів!
За цілий 2021 рік - я міг хоч мінімум 50К наскирдувати? - міг!
Далі просто і не вимушено рахуємо(чужі для вас) гроші ;)
До початку повномасштабної нехай буде 50К скирда... А далі, нехай моя зарплата + дружини зарплата щоразу йде на дружину і двох дітей + комуналь.
Тож пам'ятаємо про скирду 50К, а далі рахуємо тільки мої премії ;)
За березень+29,5
Квітень+80(переїхали в зону БД)
Травень+98,5
Червень+98,5
Липень+98,5
Серпень+98,5
Вересень+70(так як зняли за відпустку)
Жовтень+98,5
Листопад+98,5
Грудень+98,5
Січень+98,5

Калькулятор маєте? :mrgreen:

Ого?

Ласкаво просимо всіх на фронт!

Непоганий ГЕШЕФТ. Кому війна, а кому матір ...
P.S. Скажіть долярчику, а ви на власні очі,хоч одного живого чи мертвого рашиста бачили за 16 місяців війни?

вперед - такий ГЕШЕФТ можна з першого дня отримувати - якщо вистачить мужності та вправності.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:35

  Shaman написав:вперед - такий ГЕШЕФТ можна з першого дня отримувати - якщо вистачить мужності та вправності.

Более того, даже резюме рекрутеру подавать не нужно: сами по квартирам с предложениями ходят и берут даже без опыта в целевой области. Достаточно открыть им дверь и дальше за счёт работодателя всё само пойдёт. Только и греби ГЕШЕФТ 8)
moveton
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