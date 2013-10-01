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Бізнес Долярчика/Успіха
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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 22:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:бросьте эти мечтания, долярчик неповторимый и единственный в своём роде

За крок до перевороту думок! :D :D :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 23:05

  Успіх написав:За крок до перевороту думок!
уже боюсь
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:16

  Bolt написав:
  vitaliian написав:
  Bolt написав:Я не туплю, а думаю, що мінімум 50% написаного вами попахує художнім свистом. Просто влом то доводити з калькулятором і підйомом ваших постів за декілька років.
а чего это вас беспокоит?) мне например пФффф кто с кем спит и кто сколько зарабатывает. Никаких мозгов не хватит ещё об этом думать.

5Да вот хочу, по примеру Долярчика влошиться и разбогатеть, но чёт,, меня терзают смутные сомнения"©, поэтому и задаю уточняющие вопросы...

дядя військом вже чекає :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:17

  roberto dark написав:
  Успіх написав:Bolt Жодних боргів!
За цілий 2021 рік - я міг хоч мінімум 50К наскирдувати? - міг!
Далі просто і не вимушено рахуємо(чужі для вас) гроші ;)
До початку повномасштабної нехай буде 50К скирда... А далі, нехай моя зарплата + дружини зарплата щоразу йде на дружину і двох дітей + комуналь.
Тож пам'ятаємо про скирду 50К, а далі рахуємо тільки мої премії ;)
За березень+29,5
Квітень+80(переїхали в зону БД)
Травень+98,5
Червень+98,5
Липень+98,5
Серпень+98,5
Вересень+70(так як зняли за відпустку)
Жовтень+98,5
Листопад+98,5
Грудень+98,5
Січень+98,5

Калькулятор маєте? :mrgreen:

Ого?

Ласкаво просимо всіх на фронт!

Непоганий ГЕШЕФТ. Кому війна, а кому матір ...
P.S. Скажіть долярчику, а ви на власні очі,хоч одного живого чи мертвого рашиста бачили за 16 місяців війни?

вперед - такий ГЕШЕФТ можна з першого дня отримувати - якщо вистачить мужності та вправності.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:35

  Shaman написав:вперед - такий ГЕШЕФТ можна з першого дня отримувати - якщо вистачить мужності та вправності.

Более того, даже резюме рекрутеру подавать не нужно: сами по квартирам с предложениями ходят и берут даже без опыта в целевой области. Достаточно открыть им дверь и дальше за счёт работодателя всё само пойдёт. Только и греби ГЕШЕФТ 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:53

Агов, підприємці! Де ви всі поховались?))

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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:37

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 07:50

Добре, що є такий український контент!

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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:28

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Стосовно кав'ярні.
Посміхатись можна багато, але... дівчина не каже за проблеми, тільки дохід, якісь витрати, типу зарплати баристи, помічника за день. Можливо десь каже, але мені не дуже цікаво.
Податки, яка саме група ФОП, бо те шо вона кидається сумами, то це важко прив`язати до 2 групи, скоріш третя, те податки інші.
Зарплати так само, сума за день, а податки які, з мінімалки заплатили та й все?
Потім КОВІД, коли рік ніхто не приходить.
Постачальники, хто це все готує, які договори, поставка гарантована чи ні. Знов таки, постачальники цього всього, тобто виробники, вони самі можуть це все продавать, без цієї кав`ярні.
Рекламники, СММ, вони за кожен чіх візьмуть гроші. Чому? Нормальна реклама вона знімається у відповідних умовах, тобто не в робочий момент. Плюс зйомка відповідним обладнанням для зйомки, підготовка до зйомки, можливо це не один день. Плюс змонтувати, озвучка. Корочє кажучі це від штуки баксів. А займатись в інста, мордокнизі, гуглі дійсно можна самому, якщо є відповідні знання. Добре шо є така робота, де дадуть кредит у 25 штук за красиві очі.
Тобто у мене самі питання. І це ще без відповідних служб, де витяжка над грилем, де вогнегасник. У холодильнику оте все, плюс невелика морозилка все зберігать це сміх, на такий об`єм це хочаб одна велика морозильна камера, плюс пару холодильників вітрин, плюс штуки 2 великих промислових холодильники. Плюс електрика по тарифу підприємств, плюс електрики немає.
На чому це все працює, генератор на 30 кВт з відповідною витратою палива і шумом?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:36

Water
Долярчик думає що за 15000 єнотів можна відкрити кавярню...
Мій особистий досвід каже наступне
а - в кавярні головне місце..а місце де багато платоспроможних клієнтів які хочуть потратити свої кошти в кавярні або зайняте або коштує від 30000 доларів
б - саме обладнання кавярні(не плутати з місцем де просто продають каву яке до речі також буде коштувати від 3000 доларів) - це ще 15000
в - пів року роботи в мінус
д - персонал це ПРОБЛЕМА

Таким чином
Без 50000-100000 вільних єнотів я б в цей бізнес не потикався....
ПС
поткнувся з 50000....ледве виніс ноги (правда ковід допоміг)..тепер там будівельний магазин...

ППС
для себе прикинув що заробляє людина яка в мене орендує приміщення і вклала як мінімум 20 000 єнотів в товар ( а в реалі і всі 50 000, на око важко визначити а рахувати чужі гроші некомільфо) - в мене волосся дибом...вже пятий рік не розумію на чому тримається..але оренду платить.
budivelnik
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