Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Чет 08 сер, 2024 20:28

Стосовно кав'ярні.

Посміхатись можна багато, але... дівчина не каже за проблеми, тільки дохід, якісь витрати, типу зарплати баристи, помічника за день. Можливо десь каже, але мені не дуже цікаво.

Податки, яка саме група ФОП, бо те шо вона кидається сумами, то це важко прив`язати до 2 групи, скоріш третя, те податки інші.

Зарплати так само, сума за день, а податки які, з мінімалки заплатили та й все?

Потім КОВІД, коли рік ніхто не приходить.

Постачальники, хто це все готує, які договори, поставка гарантована чи ні. Знов таки, постачальники цього всього, тобто виробники, вони самі можуть це все продавать, без цієї кав`ярні.

Рекламники, СММ, вони за кожен чіх візьмуть гроші. Чому? Нормальна реклама вона знімається у відповідних умовах, тобто не в робочий момент. Плюс зйомка відповідним обладнанням для зйомки, підготовка до зйомки, можливо це не один день. Плюс змонтувати, озвучка. Корочє кажучі це від штуки баксів. А займатись в інста, мордокнизі, гуглі дійсно можна самому, якщо є відповідні знання. Добре шо є така робота, де дадуть кредит у 25 штук за красиві очі.

Тобто у мене самі питання. І це ще без відповідних служб, де витяжка над грилем, де вогнегасник. У холодильнику оте все, плюс невелика морозилка все зберігать це сміх, на такий об`єм це хочаб одна велика морозильна камера, плюс пару холодильників вітрин, плюс штуки 2 великих промислових холодильники. Плюс електрика по тарифу підприємств, плюс електрики немає.

На чому це все працює, генератор на 30 кВт з відповідною витратою палива і шумом?