За крок до перевороту думок!
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Додано: Нед 04 чер, 2023 22:18
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 07 чер, 2023 22:16
дядя військом вже чекає
Додано: Сер 07 чер, 2023 22:17
вперед - такий ГЕШЕФТ можна з першого дня отримувати - якщо вистачить мужності та вправності.
Додано: Сер 07 чер, 2023 22:35
Более того, даже резюме рекрутеру подавать не нужно: сами по квартирам с предложениями ходят и берут даже без опыта в целевой области. Достаточно открыть им дверь и дальше за счёт работодателя всё само пойдёт. Только и греби ГЕШЕФТ
Додано: Пон 05 сер, 2024 12:53
Агов, підприємці! Де ви всі поховались?))
Додано: Пон 05 сер, 2024 19:37
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Додано: Чет 08 сер, 2024 07:50
Добре, що є такий український контент!
Додано: Чет 08 сер, 2024 20:28
Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Стосовно кав'ярні.
Посміхатись можна багато, але... дівчина не каже за проблеми, тільки дохід, якісь витрати, типу зарплати баристи, помічника за день. Можливо десь каже, але мені не дуже цікаво.
Податки, яка саме група ФОП, бо те шо вона кидається сумами, то це важко прив`язати до 2 групи, скоріш третя, те податки інші.
Зарплати так само, сума за день, а податки які, з мінімалки заплатили та й все?
Потім КОВІД, коли рік ніхто не приходить.
Постачальники, хто це все готує, які договори, поставка гарантована чи ні. Знов таки, постачальники цього всього, тобто виробники, вони самі можуть це все продавать, без цієї кав`ярні.
Рекламники, СММ, вони за кожен чіх візьмуть гроші. Чому? Нормальна реклама вона знімається у відповідних умовах, тобто не в робочий момент. Плюс зйомка відповідним обладнанням для зйомки, підготовка до зйомки, можливо це не один день. Плюс змонтувати, озвучка. Корочє кажучі це від штуки баксів. А займатись в інста, мордокнизі, гуглі дійсно можна самому, якщо є відповідні знання. Добре шо є така робота, де дадуть кредит у 25 штук за красиві очі.
Тобто у мене самі питання. І це ще без відповідних служб, де витяжка над грилем, де вогнегасник. У холодильнику оте все, плюс невелика морозилка все зберігать це сміх, на такий об`єм це хочаб одна велика морозильна камера, плюс пару холодильників вітрин, плюс штуки 2 великих промислових холодильники. Плюс електрика по тарифу підприємств, плюс електрики немає.
На чому це все працює, генератор на 30 кВт з відповідною витратою палива і шумом?
Додано: Чет 08 сер, 2024 20:36
Water
Долярчик думає що за 15000 єнотів можна відкрити кавярню...
Мій особистий досвід каже наступне
а - в кавярні головне місце..а місце де багато платоспроможних клієнтів які хочуть потратити свої кошти в кавярні або зайняте або коштує від 30000 доларів
б - саме обладнання кавярні(не плутати з місцем де просто продають каву яке до речі також буде коштувати від 3000 доларів) - це ще 15000
в - пів року роботи в мінус
д - персонал це ПРОБЛЕМА
Таким чином
Без 50000-100000 вільних єнотів я б в цей бізнес не потикався....
ПС
поткнувся з 50000....ледве виніс ноги (правда ковід допоміг)..тепер там будівельний магазин...
ППС
для себе прикинув що заробляє людина яка в мене орендує приміщення і вклала як мінімум 20 000 єнотів в товар ( а в реалі і всі 50 000, на око важко визначити а рахувати чужі гроші некомільфо) - в мене волосся дибом...вже пятий рік не розумію на чому тримається..але оренду платить.
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