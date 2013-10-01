Тот же Киев, знаю знакомых которые имеют точки в центре и на окраине. Как не удивительно, но на окраине доход в 3 раза выше, т.к. нет конкуренции.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 20:37
Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Додано: Чет 08 сер, 2024 21:13
Шах і мат!©
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 09 сер, 2024 00:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 сер, 2024 21:20
Які шанси в людини бути успішноою якщо вона задає такі запитання....?
Долярчик - спробуй прочитати моє повідомлення і там чорним по білому написано те що ти питаєш.
ПС
відповів не долярчику, це пропаща людина
відповів воїну ЗСУ
Додано: П'ят 09 сер, 2024 07:55
От і все, що потрібно знати про будівельного "професіонала")
Пропащу людину ти щодня бачиш, коли підходиш до дзеркала!
Це раз, а друге - це якийсь сюр/розрив шаблона - що будівельник здає в оренду чужій людині під "будівельні матеріали"! 🤦🏻
Сам же ж ти в будівельній сфері варився нанадцять років, але самому додуматись відкрити магазин "будівельних матеріалів" мізків не вистачило!
А чужа людина взяла і зробила це!
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