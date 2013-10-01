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Бізнес Долярчика/Успіха
- поради

Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:37

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

  Water написав:Стосовно кав'ярні.
Тот же Киев, знаю знакомых которые имеют точки в центре и на окраине. Как не удивительно, но на окраине доход в 3 раза выше, т.к. нет конкуренции.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:13

Шах і мат!©

Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 09 сер, 2024 00:25, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:20

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Долярчик думає що за 15000 єнотів можна відкрити кавярню...
Мій особистий досвід каже наступне
а - в кавярні головне місце..а місце де багато платоспроможних клієнтів які хочуть потратити свої кошти в кавярні або зайняте або коштує від 30000 доларів
б - саме обладнання кавярні(не плутати з місцем де просто продають каву яке до речі також буде коштувати від 3000 доларів) - це ще 15000
в - пів року роботи в мінус
д - персонал це ПРОБЛЕМА

Таким чином
Без 50000-100000 вільних єнотів я б в цей бізнес не потикався....
ПС
поткнувся з 50000....ледве виніс ноги (правда ковід допоміг)..тепер там будівельний магазин...

ППС
для себе прикинув що заробляє людина яка в мене орендує приміщення і вклала як мінімум 20 000 єнотів в товар ( а в реалі і всі 50 000, на око важко визначити а рахувати чужі гроші некомільфо) - в мене волосся дибом...вже пятий рік не розумію на чому тримається..але оренду платить..
Який товар?
Які шанси в людини бути успішноою якщо вона задає такі запитання....?

Долярчик - спробуй прочитати моє повідомлення і там чорним по білому написано те що ти питаєш.

ПС
відповів не долярчику, це пропаща людина
відповів воїну ЗСУ
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 07:55

От і все, що потрібно знати про будівельного "професіонала")

  budivelnik написав:пропаща людина
Пропащу людину ти щодня бачиш, коли підходиш до дзеркала! :lol:

Це раз, а друге - це якийсь сюр/розрив шаблона :) - що будівельник здає в оренду чужій людині під "будівельні матеріали"! :mrgreen: 🤦🏻

Сам же ж ти в будівельній сфері варився нанадцять років, але самому додуматись відкрити магазин "будівельних матеріалів" мізків не вистачило! :mrgreen:

А чужа людина взяла і зробила це!
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 09:50

  Успіх написав:додуматись відкрити магазин "будівельних матеріалів" мізків не вистачило! :mrgreen:

А чужа людина взяла і зробила це!
Яж казав - пропаща людина..
Дурнику - той хто займається всім і вся - той не має нічого.
Але до тебе це видно ніколи не дійде.

ПС
Я навіть в будівництві старався не займатись внутрянкою ..уявляєш ..це 50% від ВАРТОСТІ ... але на створенні конструктиву комунікація/стіни/стеля - зміг добре заробити.
А все тому що НІКОЛИ не пробував відкусити шматок більший ніж можна пережувати.
budivelnik
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