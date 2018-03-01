Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Water написав:
Ти просто не хочеш відійти від свого ларька з запчастинами, точніше ти би відійшов, кинув би його нафіг, але нема ким замінить.
Можеш зробить договір найму, обговорити усі умови праці, випробувальний термін декілька місяців. Звісно усі дані працівника ти повинен знать.
Можеш спробувати максимально відійти від налу, звісно воно тобі не дуже вигідно, але...
На довірі і продавчині у магазині. Спробуй зарплату поставить не 500 гривень базарного дню тобі, все шо зверху- продавця, якась фіксована ЗП, трішки вище ринку. Виплата ЗП давай аванс раз у 2 тижні, якщо усе ОК, виплачуй повністю шо заробив. Тобто, шоб була за тобою якась заборгованість, якщо будеш платить кожен день- ніхто нікому нічого не винен. У договорі пропиши 2 тижні після заяви на звільнення відпрацювання, а не так шо завтра можеш не виходить. Ну і так далі.
Порахуй витрати на ЗП, бо це додаткові витрати, можна прогоріть без веломайстерні, тупо купуючи на гурті та продаючи у роздріб.
Питання не про мій бізнес, а загальне!!!
Так як вже давно мій бізнес - закритий! І офіційно закритий - рік тому!
Так що тема найму/звільнення продавців залишається до кінця НЕ розкритою!🙊🤔